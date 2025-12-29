HoSE có dàn lãnh đạo mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định nhân sự của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Theo đó, ông Trịnh Sơn Hồng - Phó trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch HoSE. Bà Nguyễn Thị Việt Hà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc HoSE. Trước đó, bà Hà là quyền Chủ tịch.

Các lãnh đạo mới của HoSE (Ảnh: HoSE).

Bà Trần Anh Đào - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành của HoSE - được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát sở này. Ông Đậu Khắc Trình - Trưởng Ban Kiểm soát HoSE - làm Kiểm soát viên. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Ông Trịnh Sơn Hồng được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường, UBCKNN kể từ tháng 3/2023. Trước đó, ông làm Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Còn bà Nguyễn Việt Hà - Tân Tổng giám đốc HoSE - từng được giao phụ trách HĐQT HoSE vào tháng 3/2021; bà Trần Anh Đào làm phụ trách Ban điều hành HoSE từ tháng 5/2022.