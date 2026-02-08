Từ tháng 6, bắt buộc dùng xăng E5, E10: Sắp sửa quy chuẩn cửa hàng xăng dầu

Theo lộ trình quy định trong Thông tư 50/2025 do Bộ Công Thương ban hành, từ ngày 1/6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Trong khi đó, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương địa phương và thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2020/BCT) nhằm đáp ứng lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên cả nước.

Theo đó, cơ quan quản lý cho biết để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu phù hợp với lộ trình theo Thông tư 50, Bộ Công Thương dự kiến ban hành thông tư mới kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, thay thế Thông tư 15/2020 và QCVN 01:2020/BCT hiện hành.

Người dân đổ xăng E10 RON 95 tại cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh (phường Đống Đa, TP Hà Nội) (Ảnh: Thanh Thương).

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các đơn vị đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy chuẩn hiện hành, đồng thời đề xuất kiến nghị (nếu có). Ý kiến bằng văn bản gửi về Cục trước ngày 26/2.

Trước đó, chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý IV của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tỷ lệ phối trộn là 10% ethanol, theo lộ trình đến ngày 1/6 sẽ thực hiện.

Cùng đó, vẫn duy trì xăng sinh học E5 RON 92 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Bộ Công Thương sẽ thực hiện phân giao cho các doanh nghiệp để có sự chuẩn bị.

"Bộ đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất các phương tiện, hiệp hội và họ đều khẳng định xăng E10 "dùng được". Dự kiến tháng 3-4, Bộ sẽ kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, pha chế và việc đảm bảo cơ sở vật chất cho tiêu thụ xăng sinh học, tin tưởng đến ngày 1/6 sẽ thuận lợi. Cho đến nay chưa có người tiêu dùng phản ánh chất lượng xăng sinh học", Thứ trưởng nói.