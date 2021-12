Hộp quà gói trọn hồn tết Việt

Dân trí Tết về, đem theo hương vị khiến lòng ta xao xuyến, bâng khuâng: là mùi của bánh mứt ngọt thanh, của bữa cơm nhà đậm vị, của tình người nồng ấm trong những món quà tết trao nhau.

Và xuân Nhâm Dần năm nay sẽ trọn vẹn hơn nữa, khi hương vị tết Việt được Love Of Vietnam gói ghém, lan tỏa đến mọi nhà trong ba phiên bản hộp quà tết sang quý.

Món quà ngày tết là lễ nghĩa không thể thiếu trong văn hóa người Việt, nó không chỉ thể hiện tình cảm thân thiết mà còn thay cho lời cảm ơn về một năm đã qua, lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới đến với người thân, bạn bè và đối tác.

Như bao mùa tết trước, sản phẩm hộp quà biếu của Love Of Vietnam vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Giữa thị trường quà tết nhộn nhịp, điều gì đã khiến Love Of Vietnam luôn có một chỗ đứng riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt?

Từ sự thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng giá trị Việt

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, người ta sẽ dễ dàng quên đi những giá trị xưa cũ, nhưng đã là người con đất Việt, ai cũng lớn lên nhờ hạt gạo thơm, dòng nước trong xanh và hoa trái ngọt lành. Chính vì lẽ đó, thương hiệu Love Of Vietnam với sứ mệnh lan tỏa những giá trị truyền thống để mang tết về thật bình dị, nhưng cũng vô cùng sang quý, gói trọn tinh tế hồn tết Việt trong ba phiên bản quà chào xuân Nhâm Dần: Sum Vầy - An Khang - Phú Quý.

Người Việt thường nói "ăn tết", bởi tình cảm dành cho nhau được thể hiện rõ ràng qua mâm cơm và các món ngon có mẹ cha, có gia đình tề tựu. Đó cũng là niềm hạnh phúc của người nấu, là sự ấm áp khi quây quần cùng nhau trong khoảnh khắc sum vầy. Chính bởi thế mà, dù có đi xa đến đâu, tết vẫn phải về nhà. Lấy cảm hứng từ mâm cơm đoàn viên, không khí đầm ấm mừng năm mới của các gia đình Việt được tái hiện sinh động trong thiết kế chủ đạo của hai mẫu hộp quà Sum Vầy và An Khang: Có ông bà đang vui cười, phát lì xì cho cả nhà; cha mẹ bận rộn bài trí mâm cơm tết; trẻ nhỏ tinh nghịch chạy theo đội múa lân, tay vẫn cầm theo câu đối đỏ, đòn bánh tét. Khung cảnh quen thuộc ấy khiến ai cũng bồi hồi mong ngóng ngày trở về để quây quần bên gia đình ngày tết.

Trong khi đó, phiên bản giới hạn mang tên Phú Quý lại gây ấn tượng ở chỗ khéo lồng ghép hơi thở truyền thống vào cuộc sống hiện đại trong thiết kế vỏ hộp: Hình ảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, thắp sáng những tòa nhà cao tầng; Không khí hân hoan của khoảnh khắc giao thời được thiết kế đan xen với hình ảnh mai đào nở rộ, tiếng múa lân rộn ràng quen thuộc của tết truyền thống. Cầm hộp quà trên tay mà dường như vị xuân, khí tết đã len lỏi thật gần trong tim mỗi người. Dù trong hoàn cảnh nào, dù xã hội ngày càng văn minh phát triển nhưng giá trị tết Việt vẫn luôn được gìn giữ vẹn nguyên.

Love Of Vietnam còn khéo chọn món ngon ba miền hội tụ trong hộp quà biếu: Nào hạt điều lụa rang từ miền đất Cao Nguyên, rượu mơ má đào từ vùng núi Mộc Châu, rồi hạt sen sấy của vùng miền Tây sông nước, hoặc cam vàng sấy dẻo, gừng nướng mật ong,... đều là những thức quà không thể thiếu trong khay bánh mứt ngày tết. Hương vị quen thuộc trở nên tươi mới hơn nhờ cách chế biến sáng tạo, hạn chế tối đa việc sử dụng đường và chất phụ gia để giữ trọn vẹn dinh dưỡng và hương vị của các loại nông sản Việt.

Khách đến chơi nhà được mời chén trà Oolong thơm nức, dùng kèm với ít bánh mứt ngọt lành, hay cùng nhâm nhi chén rượu mơ má đào say đắm lòng người, phải thế thì tết mới thêm thắm, thêm tươi, thêm thân mật vui cười.

Bắt kịp xu hướng đề cao thực dưỡng, chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, các sản phẩm cao cấp như nhụy hoa nghệ Tây, mật ong hoa núi, nấm Đông trùng Hạ thảo hay yến sào cũng được tỉ mỉ lựa chọn cho riêng phiên bản giới hạn mang tên Phú Quý, để gửi gắm lời chúc sung túc đủ đầy về sức khỏe, tiền tài và may mắn, thể hiện cả "tầm" của người trao và cả "tâm" dành cho người nhận.

Gửi trao thông điệp nhân văn trong mỗi hộp quà tết

Đó là câu chuyện sẻ chia ẩn sau món hạt điều lụa rang thơm ngon. Thức quà này được đặt hàng sản xuất tại Nhà May Mắn (Maison Chance) - là tổ ấm yêu thương của hàng trăm người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Love Of Vietnam trân quý những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các thành viên sống tại mái nhà chung, với đơn hàng quà tết, mọi người sẽ có thêm cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập, chứng minh được năng lực và giá trị của bản thân.

Đó là sự trân quý, tôn vinh giá trị Việt, khi Love Of Vietnam đã kể câu chuyện văn hóa Việt qua những thức quà nông sản thơm ngon giàu dinh dưỡng, để trở thành món quà mang bản sắc dân tộc, gửi trao đến bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế.

Và cuối cùng, cũng là sứ mệnh lớn lao nhất của hộp quà biếu: Gửi trao yêu thương, gửi trao lời chúc may mắn đến những người chúng ta yêu quý nhất. Hành trình yêu thương sẽ vẫn luôn đọng lại trong tim mỗi người khi ta trao cho nhau những thức quà ngon, những nụ cười rạng ngời trong ngày tết.

Hơn cả một hộp quà tết, Love Of Vietnam mong muốn lan tỏa những giá trị tinh thần tuyệt vời đến với mọi nhà. Là lời chúc may mắn vạn sự hưng; Là sự sẻ chia, yêu thương giữa người với người; Là các giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối; Là tinh hoa nông sản Việt vươn tầm năm châu. Tết này, hãy yêu thương cùng Love Of Vietnam bạn nhé!

Trường Thịnh