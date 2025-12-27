Hơn tỷ USD trái phiếu đáo hạn, áp lực trả nợ tăng 140% trong một tháng

Càng về cuối năm, doanh nghiệp ở hầu hết lĩnh vực từ ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản đến tiêu dùng… liên tục lên kế hoạch chào bán các lô trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền huy động công ty dùng chi vốn bổ sung cho kinh doanh, thanh toán lương thưởng, ứng tiền hàng…

Theo số liệu của VNDirect cho thấy, tháng 11 có 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 473.000 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ.

Nhóm ngân hàng trở lại là nhóm đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với 24 đợt phát hành thành công trong tháng 11, tổng giá trị phát hành đạt hơn 18.300 tỷ đồng. Đứng thứ hai là nhóm bất động sản với 10 đợt phát hành với tổng huy động hơn 10.800 tỷ đồng. Lãi suất bình quân tăng lên 10,5%/năm, có công ty bất động sản nâng lãi lên đến 13,5%/năm.

Đơn vị trên nêu, trong tháng 12 sẽ có khoảng hơn 23.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng 140% so với tháng trước. Chuyên gia nhấn mạnh áp lực trái phiếu doanh nghiệp đang gia tăng mạnh vào tháng cuối năm.

Mặt khác, hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục chậm lại trong tháng 11 trong bối cảnh doanh nghiệp cần thanh khoản phục vụ mùa cao điểm cũng khiến áp lực đáo hạn gia tăng.

Áp lực đáo hạn trái phiếu (Ảnh: Báo cáo từ Fiingroup).

Số liệu từ Fiingroup thể hiện trong tháng 12, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm phi ngân hàng ước khoảng 20.100 tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm gần 46%, cho thấy áp lực thanh toán hiện hữu.

Chuyên gia dự báo, áp lực đáo hạn sẽ bắt đầu hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026.

Thống kê cho thấy tháng 1/2026, giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn của khối phi ngân hàng ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tháng 12/2025 (giảm 75%), song vẫn cao hơn 23,4% so với cùng kỳ.

Áp lực đáo hạn trong tháng đầu năm ở mức thấp do yếu tố mùa vụ. Trong đó, bất động sản tiếp tục giữ vai trò chi phối với khoảng 67% tổng giá trị đáo hạn, tương đương 3.400 tỷ đồng, tăng mạnh 132,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh dòng tiền huy động từ trái phiếu đang mạnh mẽ trở lại, các chuyên gia cảnh báo áp lực đáo hạn sẽ xuất hiện vào cuối năm, và hạ nhiệt dần khi sang đầu năm 2026.

Tính chung nửa đầu năm 2026, khối phi ngân hàng dự kiến đối mặt với khoảng 77.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn (tăng 100,4% so với cùng kỳ năm trước), bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 69,5% (tương đương 54.000 tỷ đồng).