Hơn 74.000 tấn thịt đông lạnh giá rẻ từ Ấn Độ, Nga ồ ạt về Việt Nam

Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 74.450 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 156,7 triệu USD, tăng 8,2% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 20,92% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu, với số lượng đạt 15.500 tấn, trị giá 52,4 triệu USD. Theo sau Ấn Độ là thị trường Nga, Mỹ, Brazil, Canada, Ba Lan, Hà Lan…

Riêng trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu 12.600 tấn thịt lợn, với trị giá 33,75 triệu USD, tăng 105% về lượng và tăng 149,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, giá nhập khẩu thịt lợn trung bình về Việt Nam ở mức 2.672 USD/tấn (khoảng hơn 65.000 đồng/kg), mức này tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn rẻ hơn giá lợn hơi xuất chuồng nội địa hiện nay (75.000-83.000 đồng/kg).

Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ khoảng 13 thị trường trên thế giới, trong đó từ Nga chiếm 44,49% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước; từ Brazil chiếm 40,87%; từ Tây Ban Nha chiếm 4,13%...

Ở chiều ngược lại, trong tháng 1, Việt Nam xuất khẩu được 1.200 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 8,54 triệu USD, giảm 33,6% về lượng so với cùng kỳ 2024.

Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đạt 861,6 tấn, trị giá 6,22 triệu USD, giảm 7,8% về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chủ yếu là thịt lợn sữa, thịt lợn nguyên con đông lạnh.

Về thị trường trong nước, trong tháng 2, giá lợn hơi trên cả nước tăng dao động 68.000-80.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc dao động 68.000-74.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá ở mức 68.000-79.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động 69.000-80.000 đồng/kg.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội cho thấy, so với cuối năm ngoái, giá các loại thịt lợn đã tăng thêm khoảng 10.000-30.000 đồng/kg. Chẳng hạn sườn non lên 160.000-190.000 đồng/kg, thịt ba chỉ ở mức 140.000-160.000 đồng/kg, thịt nạc vai 140.000-160.000 đồng/kg...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết giá thịt lợn tăng cao liên tục chủ yếu do nguồn cung khan hiếm.

Riêng tại miền Nam, do trong năm 2024, khoảng 3.006 trang trại lợn ở Đồng Nai phải di dời do vấn đề môi trường khiến khu vực này thiếu hụt nguồn cung. Bên cạnh đó, nguồn cung thịt lợn năm nay bị thiếu hụt lớn do bệnh dịch tả heo châu Phi từ năm ngoái diễn biến nghiêm trọng, người nông dân và doanh nghiệp lớn gặp khó khăn.

Giá thịt lợn liên tục tăng sau Tết Nguyên đán (Ảnh: Reuters).

Nhiều người lo ngại mặt hàng này có thể tăng lên mức kỷ lục hơn 100.000 đồng/kg như thời điểm tháng 5/2020, tuy nhiên ông Đoán cho rằng mức giá này khó có thể lặp lại trong năm nay.

"Thời điểm tháng 5/2020, nguồn cung thịt lợn bị thiếu hụt, chủ yếu ở hộ nông dân nuôi nhỏ lẻ. Nhưng năm nay, số lượng lợn chăn nuôi đã tăng mạnh ở các trang trại quy mô lớn của doanh nghiệp. Do đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn, không giống thời điểm năm 2020", ông Đoán nhận định.