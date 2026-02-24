Việt Nam soán ngôi Mỹ, Canada, chiếm lĩnh thị trường tôm hùm Trung Quốc

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) dẫn thông tin từ số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong giai đoạn 2020-2025, nhập khẩu tôm hùm của Trung Quốc năm 2025 đạt 69.774 tấn, tăng từ 60.834 tấn của năm 2024.

Đáng chú ý, "bản đồ" nguồn cung tôm hùm cho thị trường Trung Quốc thay đổi nhanh chỉ sau một năm. Cụ thể, năm 2024, Canada là nhà cung cấp lớn nhất với 26.920 tấn, chiếm khoảng 44% tổng nhập khẩu; Việt Nam đứng sau với 10.865 tấn (khoảng 18%).

Sang 2025, Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5%, trong khi Canada giảm còn 15.355 tấn, chiếm khoảng 22%. Mỹ đạt 9.931 tấn (khoảng 14,2%), còn Australia tăng mạnh lên 6.950 tấn (xấp xỉ 10%).

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025 là một năm bứt phá đặc biệt của tôm hùm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Tổng giá trị tôm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 55% so với 2024.

Việt Nam vượt Canda thành nhà xuất khẩu tôm hùm lớn nhất sang Trung Quốc năm 2025 (Ảnh: Vasep).

Trong cơ cấu đó, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm xanh đạt 840 triệu USD, tăng 131% so với 2024 (363,5 triệu USD). Bước sang tháng 1, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 100,2 triệu USD, tăng 6% so với tháng 1/2025 (94,2 triệu USD).

Vasep đánh giá xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2025 có lợi thế cạnh tranh cao hơn các nguồn cung đối thủ nhờ thời gian vận chuyển ngắn và ổn định chất lượng khi giao.

Khi Canada chịu bất lợi thuế trong 2025 và Australia đang trở lại, người mua Trung Quốc có xu hướng phân bổ nguồn cung theo hướng vừa tối ưu giá, vừa tối ưu độ ổn định giao hàng và Việt Nam hưởng lợi rõ rệt.

Vasep lưu ý từ tháng 3, nếu tôm hùm Canada được gỡ thuế 25%, cục diện cạnh tranh có thể thay đổi nhanh khi Canada có cơ hội giành lại thị phần ở phân khúc nhà hàng cao cấp, quà biếu; Australia cũng tiếp tục củng cố vị thế sau khi thương mại được khôi phục.

Để giữ thị phần, hiệp hội này lưu ý doanh nghiệp Việt cần ổn định chất lượng, chuẩn hóa quy cách, tối ưu logistics hàng tươi sống và tăng kết nối với hệ thống phân phối hiện đại.