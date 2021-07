Hơn 2,3 triệu người Việt thiếu, mất việc do Covid-19 bùng phát trở lại

Dân trí Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, quý II năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã tước đi việc làm, cơ hội nghề nghiệp của hơn 2,3 triệu người Việt, trong đó đa số trong độ tuổi lao động.

Tổng cục Thống kê vừa công bố khảo sát tình hình lao động, việc làm quý II và 6 tháng năm nay. Tỷ lệ thiếu việc làm, mất việc trong đối tượng lao động có gia tăng.

Trong quý II, tình trạng thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với quý trước. Sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị tăng cao hơn ước đạt 2,8% so với khu vực nông thôn ước tăng 2,49%.

Đại dịch bùng phát dữ dội tại Bắc Giang, sau đó lan rộng ra TPHCM, Bình Dương đã khiến nhiều khu công nghiệp, nhà máy bị đóng cửa, công nhân mất việc, thiếu việc (Ảnh: Tiền Phong).

Cơ quan Tổng cục Thống kê cho biết, xu hướng thiếu việc làm hiện nay khác biệt với xu hướng thường thấy ở các năm trước với tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường cao hơn so với khu vực thành thị. Xét theo ba khu vực kinh tế, tỷ trọng lao động thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực dịch vụ là cao nhất với 35,8%, tiếp theo là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 35,6%.

Thu nhập bình quân mỗi tháng của lao động trong quý II, theo số liệu điều tra, trung bình chỉ đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226.000 đồng so với quý trước và tăng 547.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến khó kiểm soát của dịch Covid-19 trong quý II đã làm gián đoạn đà phục hồi thu nhập bình quân của người lao động kể từ quý III/2020 đến quý I năm nay. Quý II ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước.

Trong quý II, hầu hết ngành kinh tế đều ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Người lao động làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng về thu nhập nhiều nhất.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là gần 1,2 triệu người, tăng 87.100 người so với quý trước và giảm 82.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Xét về tỷ lệ, Tổng cục Thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là 2,62%, tăng 0,2% so với quý trước và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp là 389.800 người, chiếm 31,8% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý là 7,47%, tăng 0,03 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,57%, cao hơn 3,11 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng, tình hình thiếu việc làm là hơn 1,1 triệu người, tăng 48.200 người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là hơn 1,1 triệu người, tăng 101.700 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng, số thanh niên (người từ 15-24 tuổi) thất nghiệp là khoảng 398.900 người, chiếm 34,0% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 7,45%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,97%, giảm 0,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

