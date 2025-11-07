Hơn 190.000 doanh nghiệp âm thầm rời khỏi thị trường từ đầu năm

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung từ đầu năm, có 255.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 190.600, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trung bình, một tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm rất đáng báo động (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 91.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, con số này ước đạt 640.200 tỷ đồng, bằng 63,1% kế hoạch năm và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam từ đầu năm ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tính từ đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận với tổng số vốn của phía Việt Nam là 742,8 triệu USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ. Có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng 358,2 triệu USD, gấp 8,3 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,1 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

Một số liệu đáng chú ý khác là thu chi ngân sách Nhà nước, với số thu tháng 10 ước đạt 231.200 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán năm và tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 199.100 tỷ đồng, lũy kế mười tháng đạt 1,8 triệu tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán năm và tăng 32,1% so với cùng kỳ.