Số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh nhất 3 năm

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới đây công bố tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu tích cực về tình hình đăng ký doanh nghiệp.

Trong tháng 8, cả nước có 20.500 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 326.100 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 106.900 lao động, tăng 23,9% về số doanh nghiệp, gấp gần 2,8 lần về số vốn đăng ký và tăng 35,4% về số lao động so với tháng 7.

So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 52,9% về số doanh nghiệp, gấp hơn 2,6 lần về số vốn đăng ký và tăng 49% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 12.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15% so với tháng trước và tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng lẫn vốn đăng ký. Cả nước có 128.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký đạt 1,25 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 15,7% và 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, có hơn 81.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8, nâng tổng số doanh nghiệp lập mới và quay lại hoạt động lên 209.200, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng mạnh nhất 3 năm trở lại đây. Tính bình quân, mỗi tháng có 26.200 doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động.

Nếu tính theo lĩnh vực, có 1.167 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; 28.400 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 10,7%; 98.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 17,4%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 95.000 doanh nghiệp, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; 47.800 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,7%; 18.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 31,5%. Bình quân một tháng có 20.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Công nhân đang làm việc (Ảnh: Hải Long).

Cục Thống kê cũng chỉ ra một loạt tín hiệu tích cực khác của nền kinh tế sau 8 tháng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt gần 306 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 292 tỷ USD, xuất siêu khoảng 14 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 6/9 dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể chạm mốc 800 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 8 tháng ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng có 108 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 426,5 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 21 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 129,7 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. IIP tăng ở cả 34 địa phương.