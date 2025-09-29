TPHCM thăng hạng trung tâm tài chính, vượt Bangkok, bám sát Jakarta

Trong báo cáo mới nhất Global Financial Centres Index (GFCI 38) vừa công bố tháng 9 vừa qua, TPHCM đã ghi thêm một dấu ấn quan trọng trên bản đồ tài chính toàn cầu. Global Financial Centres Index (GFCI) là bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, công bố 2 lần mỗi năm, đánh giá sức cạnh tranh của các trung tâm tài chính trên thế giới.

Với vị trí 95 trong tổng số 120 trung tâm tài chính quốc tế, tăng ba bậc so với kỳ báo cáo trước và đạt 664 điểm, TPHCM cho thấy những bước tiến vững chắc trong quá trình hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh. Dù còn ở khoảng cách khá xa so với nhóm dẫn đầu, việc duy trì đà cải thiện liên tiếp là một tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính ngày càng khốc liệt.

TPHCM đang có cơ hội lớn để xây dựng thành công trung tâm tài chính toàn cầu (Ảnh: Nam Anh).

Một điểm đáng chú ý là ở mảng công nghệ tài chính (fintech), TPHCM đứng thứ 90 trên 116 trung tâm, giảm 2 bậc nhưng lại tăng 19 điểm so với kỳ trước. Điều này cho thấy giới chuyên gia quốc tế nhìn nhận cao hơn tiềm năng phát triển công nghệ tài chính của thành phố, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm lâu đời trong khu vực.

Quan trọng hơn, TPHCM được xếp vào nhóm “International Contender” - những trung tâm tài chính đang nổi lên và có khả năng mở rộng ảnh hưởng trong những năm tới. Thành phố còn nằm trong danh sách 16 trung tâm được dự báo sẽ gia tăng tầm quan trọng trong vòng 2-3 năm, dựa trên đánh giá của hàng nghìn chuyên gia tài chính toàn cầu.

Đặt trong bức tranh ASEAN, vị trí của TPHCM vừa hé lộ cơ hội, vừa phản ánh thách thức. Singapore tiếp tục là ngôi sao sáng khi giữ vị trí thứ tư toàn cầu với 763 điểm, khẳng định vai trò không thể thay thế trong khu vực. Kuala Lumpur, trung tâm tài chính lâu đời của Malaysia, đứng ở hạng 45 với 714 điểm, cao hơn TPHCM gần 50 bậc.

Jakarta, thủ đô Indonesia và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, xếp thứ 91 với 668 điểm, nhỉnh hơn TPHCM 4 điểm trong khi Bangkok của Thái Lan tụt xuống hạng 102 với 657 điểm. Như vậy, TPHCM hiện đã vượt qua Bangkok, bám sát Jakarta và bắt đầu thể hiện rõ hơn vị trí của mình trên bản đồ tài chính khu vực.

Việc cải thiện thứ hạng của TPHCM đến từ nhiều yếu tố. Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đã kiên trì theo đuổi cải cách thể chế tài chính, chú trọng nâng cao tính minh bạch và thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

Song song với đó, sự nổi lên mạnh mẽ của công nghệ tài chính đã biến TPHCM thành nơi thử nghiệm sôi động các sản phẩm mới, từ ví điện tử đến ứng dụng blockchain. Cùng lúc, thành phố cũng ngày càng thu hút dòng vốn ngoại, khi nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng quốc tế mở rộng hoạt động tại đây, qua đó góp phần gia tăng uy tín và tầm ảnh hưởng.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn rất lớn. Hạ tầng tài chính và công nghệ của TPHCM chưa thể so sánh với Singapore hay thậm chí Kuala Lumpur. Theo nhiều chuyên gia tài chính, chính sách quản lý cần được hoàn thiện để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro.

Nguồn nhân lực tài chính quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia cao cấp về fintech, quản trị rủi ro và thị trường vốn, vẫn còn thiếu. Hơn nữa, uy tín toàn cầu của TPHCM cần thời gian để xây dựng, khi phần lớn nhà đầu tư vẫn dành niềm tin cho các trung tâm đã có bề dày lịch sử.

Dẫu vậy, triển vọng dành cho TPHCM vẫn rất rộng mở. Việc được xếp vào nhóm các trung tâm tài chính đang lên cho thấy thành phố có nền tảng và tiềm năng để bứt phá. Trong bối cảnh ASEAN đang nổi lên như một trong những động lực kinh tế quan trọng nhất của thế giới, TPHCM hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế về quy mô dân số, nền kinh tế năng động và tốc độ số hóa nhanh chóng.

Nếu có chiến lược đầu tư vào hạ tầng tài chính - công nghệ, tiếp tục cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng thương hiệu tài chính quốc tế, TPHCM hoàn toàn có thể tiến xa hơn, rút ngắn khoảng cách với các đối thủ trong khu vực.