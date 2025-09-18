Pháp sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
(Dân trí) - Đại sứ Pháp cho rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên sáng giá trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.
Chia sẻ tại Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp” ngày 18/9, ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, nhận định rằng Việt Nam đang có cơ hội đặc biệt khi biến TPHCM và Đà Nẵng thành những trung tâm tài chính cạnh tranh, hấp dẫn và an toàn.
Việt Nam có tiềm năng xây dựng trung tâm tài chính hàng đầu khu vực
“Mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam vốn lâu đời và đáng tin cậy. Suốt những năm qua, 2 nước đã hợp tác sôi nổi trong nhiều lĩnh vực và đây chính là nền tảng để mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tài chính”, Đại sứ Pháp chia sẻ.
Theo ông Olivier Brochet, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, vị trí địa lý thuận lợi cùng sức mạnh cải cách, Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên sáng giá để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.
Tuy nhiên, Đại sứ Brochet cũng chỉ ra nhiều thách thức cần vượt qua. Trước hết là xây dựng khung pháp lý đủ mạnh, vừa đảm bảo tính hấp dẫn quốc tế, vừa phù hợp với đặc thù trong nước. Thách thức tiếp theo liên quan đến cơ chế quản trị và giải quyết tranh chấp để bảo đảm sự minh bạch và công bằng cho các chủ thể tham gia.
Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là điều kiện tiên quyết. Theo Đại sứ Brochet, các trung tâm tài chính trên thế giới không chỉ được phân biệt nhờ cơ sở hạ tầng, công nghệ mà còn nhờ các chuyên gia. Ông cho rằng thông qua việc phối hợp các trường đại học, Việt Nam có thể xây dựng một thế hệ chuyên gia mới có khả năng đáp ứng nhu cầu.
Đại sứ khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này, hỗ trợ để TPHCM và Đà Nẵng có thể trở thành những trung tâm tài chính tiêu biểu, đổi mới và hấp dẫn trong tương lai.
Tại hội thảo, bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, đã chia sẻ về quá trình xây dựng cũng như các điểm nổi bật trong Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Theo bà Hương, Nghị quyết 222 không chỉ đưa ra cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội mà còn đi kèm các biện pháp giám sát, quản trị rủi ro nghiêm ngặt. "Việc phát triển các trung tâm tài chính quốc tế chính là một trong những đột phá chiến lược, mở ra không gian hội tụ vốn, nhân lực, công nghệ và pháp lý, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thị trường toàn cầu", bà chia sẻ.
Bà Hương nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn Pháp cùng đồng hành trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào các cơ chế chính sách xây dựng và quản lý.
Bà cũng kêu gọi hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư lớn, thu hút nguồn vốn và hoạt động vào các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, biến Việt Nam trở thành cửa ngõ đón nhận các dòng vốn và dịch vụ tài chính từ Pháp, châu Âu.
Ba điều tiên quyết tạo thành công của trung tâm tài chính
Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, Đại sứ Olivier Brochet cho rằng để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thành công, Việt Nam cần hội tụ một số điều kiện tiên quyết và Pháp sẵn sàng sát cánh hỗ trợ trong quá trình này.
Theo ông, yếu tố đầu tiên chính là khuôn khổ pháp lý. "Một trung tâm tài chính quốc tế muốn vận hành hiệu quả phải có hệ thống luật pháp rõ ràng, ổn định, vừa ở cấp luật, vừa ở các văn bản hướng dẫn thi hành", ông nói và nhấn mạnh rằng đây là điều kiện để nhà đầu tư quốc tế tin tưởng, sẵn sàng tham gia giao dịch tại thị trường.
Điều kiện thứ hai là cơ chế quản trị. Theo Đại sứ Brochet, hệ thống quản trị phải phát huy được vai trò và giá trị của tất cả các chủ thể tham gia, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến nhà đầu tư. Bởi chỉ khi cơ chế quản trị minh bạch, công bằng và hiệu quả, thị trường mới có thể phát đi những tín hiệu tích cực, tạo dựng niềm tin và sự ổn định cần thiết cho dòng vốn.
Cuối cùng, ông cho rằng trung tâm tài chính quốc tế phải mang tinh thần đổi mới, sáng tạo. "Việt Nam cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, những chuyên gia có khả năng thích ứng với sự vận hành của thị trường hiện đại, xây dựng và vận dụng các công cụ tài chính mới", ông nói.