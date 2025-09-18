Pháp sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Chia sẻ tại Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp” ngày 18/9, ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, nhận định rằng Việt Nam đang có cơ hội đặc biệt khi biến TPHCM và Đà Nẵng thành những trung tâm tài chính cạnh tranh, hấp dẫn và an toàn.

Việt Nam có tiềm năng xây dựng trung tâm tài chính hàng đầu khu vực

“Mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam vốn lâu đời và đáng tin cậy. Suốt những năm qua, 2 nước đã hợp tác sôi nổi trong nhiều lĩnh vực và đây chính là nền tảng để mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tài chính”, Đại sứ Pháp chia sẻ.

Theo ông Olivier Brochet, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, vị trí địa lý thuận lợi cùng sức mạnh cải cách, Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên sáng giá để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Đại sứ Brochet cũng chỉ ra nhiều thách thức cần vượt qua. Trước hết là xây dựng khung pháp lý đủ mạnh, vừa đảm bảo tính hấp dẫn quốc tế, vừa phù hợp với đặc thù trong nước. Thách thức tiếp theo liên quan đến cơ chế quản trị và giải quyết tranh chấp để bảo đảm sự minh bạch và công bằng cho các chủ thể tham gia.

Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là điều kiện tiên quyết. Theo Đại sứ Brochet, các trung tâm tài chính trên thế giới không chỉ được phân biệt nhờ cơ sở hạ tầng, công nghệ mà còn nhờ các chuyên gia. Ông cho rằng thông qua việc phối hợp các trường đại học, Việt Nam có thể xây dựng một thế hệ chuyên gia mới có khả năng đáp ứng nhu cầu.

Đại sứ khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này, hỗ trợ để TPHCM và Đà Nẵng có thể trở thành những trung tâm tài chính tiêu biểu, đổi mới và hấp dẫn trong tương lai.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam (Ảnh: Phương Liên).

Tại hội thảo, bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, đã chia sẻ về quá trình xây dựng cũng như các điểm nổi bật trong Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo bà Hương, Nghị quyết 222 không chỉ đưa ra cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội mà còn đi kèm các biện pháp giám sát, quản trị rủi ro nghiêm ngặt. "Việc phát triển các trung tâm tài chính quốc tế chính là một trong những đột phá chiến lược, mở ra không gian hội tụ vốn, nhân lực, công nghệ và pháp lý, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thị trường toàn cầu", bà chia sẻ.

Bà Hương nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn Pháp cùng đồng hành trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào các cơ chế chính sách xây dựng và quản lý.

Bà cũng kêu gọi hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư lớn, thu hút nguồn vốn và hoạt động vào các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, biến Việt Nam trở thành cửa ngõ đón nhận các dòng vốn và dịch vụ tài chính từ Pháp, châu Âu.