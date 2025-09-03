Highlands Coffee báo lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính quý II của Jollibee Foods Corporation (JFC) - "ông lớn" trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Philippines, lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của chuỗi Highlands Coffee trong nửa đầu năm nay đạt hơn 1,24 tỷ peso, tương ứng hơn 550 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung bình, chuỗi cà phê này lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày, chiếm khoảng 26% lợi nhuận mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation.

Hiện, Highlands Coffee là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam và có hệ thống quán cà phê nhượng quyền tại Philippines.

Chuỗi này thuộc sở hữu của Công ty Việt Thái Quốc tế do ông Daivd Thái (Thái Phi Điệp, sinh năm 1972) - một Việt kiều thành lập năm 2002. Năm 2011, Jollibee Foods Corporation thông qua công ty con là JSF đã chi 25 triệu USD mua lại 49% cổ phần của Việt Thái và 60% bộ phận kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc) của Tập đoàn Việt Thái Quốc tế.

Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam (Ảnh: Highlands Coffee).

Jollibee đã đồng ý cho Tập đoàn Việt Thái Quốc tế vay thêm 35 triệu USD với lãi suất chỉ 5% (khoản vay này sau đó được thanh toán trong năm 2016) để doanh nghiệp có thể dùng cho đầu tư tương lai.

Theo báo cáo thường niên 2023 của JFC, Highlands Coffee là thương hiệu trực thuộc Tập đoàn SuperFoods - công ty con của JFS do ông Thái Phi Điệp làm giám đốc điều hành. Đến hết năm 2023, Jollibee nắm 60% quyền sở hữu trong Tập đoàn SuperFoods.

Jollibee Foods Corporation được thành lập bởi tỷ phú Tony Tan Caktiong - là người giàu thứ 6 tại Philippines, theo thống kê của Forbes. Jollibee hiện điều hành mạng lưới dịch vụ thực phẩm lớn nhất ở Philippines với hơn 1.700 cửa hàng trên toàn cầu, bao gồm chuỗi đồ ăn nhanh và thương hiệu Coffee Bean & Tea Leaf của Mỹ.

Năm 2016, tập đoàn này đã phát đi thông tin thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) chuỗi cửa hàng Highlands Coffee trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, ý định này vẫn chưa được thực hiện.

Cuối năm 2022, Reuters đưa tin tập đoàn đến từ Philippines này dự định bán 10-15% chuỗi cà phê Highlands với mức 800 triệu USD. Đầu năm nay, ông David Thái chia sẻ sẽ đưa Highlands Coffee lên thị trường chứng khoán Việt Nam, song thời điểm cụ thể cũng chưa được tiết lộ.