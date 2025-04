Hé lộ thu nhập dàn lãnh đạo của một công ty sản xuất bao cao su

Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán: MRF) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Công ty này là doanh nghiệp sản xuất bao cao su duy nhất trên sàn chứng khoán.

Năm 2024, công ty này ghi nhận doanh thu thuần ở mức 139,7 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm 2023. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng 13,8% nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 9,8 tỷ đồng, giảm hơn 61% so với năm 2023.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, công ty lỗ sau thuế 7,1 tỷ đồng trong khi năm 2023 lãi 5,4 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng công bố tiền lương và thưởng của lãnh đạo doanh nghiệp và thù lao của hội đồng quản trị. Trong năm 2024, ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Merufa - có mức thù lao 159 triệu đồng, tương đương 13,25 triệu đồng/tháng.

Năm 2024 doanh nghiệp này có 2 người đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Ông Lưu Tiến Cảo đảm nhiệm vị trí này đến ngày 4/10/2024 được nhận mức lương thưởng là 644,5 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng vị này có mức thu nhập khoảng 71,6 triệu đồng.

Sau đó, ông Nguyễn Kinh Thành thay thế vị trí Tổng giám đốc của ông Cảo. Thu nhập của ông Thành từ ngày 4/10/2024 đến hết năm 2024 là 116 triệu đồng. Như vậy tính trung bình mỗi tháng ông Cảo nhận khoảng 38,7 triệu đồng.

Tiền lương, thưởng của ban lãnh đạo Merufa năm 2024 (Ảnh: BCTC).

Một điều đáng chú ý là doanh nghiệp liên tục có biến động nhân sự cấp cao. Đến tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Kinh Thành xin từ chức Tổng giám đốc và thôi việc.

Ông Thành chia sẻ, trong quá trình tiếp quản công việc, do công việc còn mới và nhiều áp lực, ông cố gắng tiếp thu, triển khai và kiểm soát mọi hoạt động của công ty, cùng Ban điều hành giải quyết những tồn đọng hàng hóa, chất lượng, sản xuất kinh doanh... Mục tiêu đưa Merufa phát triển đúng với kỳ vọng mà Hội đồng quản trị (HĐQT) giao.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại năng lực sau 4 tháng tiếp nhận công việc trong vai trò và nhiệm vụ của tổng giám đốc, ông cảm thấy rằng bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ với áp lực công việc như hiện nay cũng như sự kỳ vọng của Chủ tịch HĐQT nói riêng và HĐQT nói chung đã giao. Vì vậy, ông Thành đã xin thôi chức tổng giám đốc và thôi việc tại Merufa.

Trong năm 2024, ông Hoàng Hữu Phước là Phó tổng giám đốc cũng xin từ nhiệm từ ngày 9/11/2024. Thay thế cho ông Phước là ông Hoàng Phong Giao.

Ông Phước được doanh nghiệp trả lương thưởng ở mức 497,7 triệu đồng (tương đương gần 49,8 triệu đồng/tháng). Còn ông Giao được chi trả 75,2 triệu đồng cho 2 tháng làm việc của năm 2024.

Cùng ngày ông Phước từ nhiệm, bà Lê Vĩnh San San là kế toán trưởng cũng từ nhiệm. Ông Võ Đông Giang được bổ nhiệm thay bà San từ ngày 8/11/2024. Tuy nhiên đến ngày 17/12/2024, ông Giang cũng xin từ nhiệm vị trí kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Bà San San được doanh nghiệp trả 402,3 triệu đồng lương thưởng, tương đương 40,2 triệu đồng/tháng. Còn ông Giang được nhận 55,1 triệu đồng cho hơn 1 tháng làm việc.

Merufa tiền thân là Xí nghiệp Cao su Y tế, được thành lập từ sự hợp tác giữa Tổ chức Dân số Thế giới - UNFPA (Liên Hợp Quốc) và Chính phủ Việt Nam từ tháng 11/1987. Từ ngày thành lập, Merufa đã được tổ chức UNFPA theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật với mục đích cải tiến chất lượng bao cao su nhằm đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, doanh nghiệp này vẫn sản xuất, cung cấp cho thị trường bao cao su, găng tay phẫu thuật, các loại nút chai kháng sinh, chai truyền dịch, ống thông, gel bôi trơn.