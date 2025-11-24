Hàng Việt Nam vào Mỹ vượt 126 tỷ USD, cao nhất lịch sử

Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lập kỷ lục mới

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ đạt 126,17 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 27,7% so với cùng kỳ 2024. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 30% tổng kim ngạch và đóng vai trò dẫn dắt triển vọng thương mại năm 2026.

Ở các thị trường quan trọng khác, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 56,98 tỷ USD (tăng 13,9%), EU đạt 46,5 tỷ USD (tăng 8,3%), ASEAN đạt 31,79 tỷ USD (tăng 3,1%), Hàn Quốc đạt 23,84 tỷ USD (tăng 12%), Nhật Bản đạt 22,03 tỷ USD (tăng 8,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 14,33 tỷ USD (tăng 38,6%). Các số liệu cho thấy Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng vượt trội, trong khi các thị trường khác duy trì đà mở rộng ổn định.

Trong nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, đà tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua đến từ sự mở rộng đồng loạt của các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo. Khối này tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, máy móc và công nghệ.

Đáng chú ý nhất là nhóm máy vi tính, điện tử và linh kiện với mức tăng gần 78%, đạt hơn 34 tỷ USD - con số được xem là mạnh nhất trong vòng một thập kỷ. Máy móc và thiết bị cũng ghi nhận mức tăng ổn định 9,2%, lên 19,6 tỷ USD; điện thoại và linh kiện nhích lên 9,02 tỷ USD sau hai năm chững lại; trong khi dệt may trở lại quỹ đạo tăng trưởng với kim ngạch 14,81 tỷ USD, tăng 11,4%.

Tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai vươn khơi khai thác thủy sản (Ảnh: Doãn Công).

Bức tranh xuất khẩu cũng cho thấy sự nổi bật của nhóm đồ chơi và dụng cụ thể thao, vốn đang tái định hình cơ cấu hàng hóa nhờ sự dịch chuyển đơn hàng từ Mỹ khỏi Trung Quốc. Nhóm này tăng vọt hơn 255%, từ 1,47 tỷ USD lên 5,24 tỷ USD - mức tăng hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Các mặt hàng tiêu dùng khác như gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,8 tỷ USD (tăng 6%), trong khi phương tiện vận tải và phụ tùng tăng gần 11%.

Ở nhóm nông - thủy sản, tốc độ tăng cũng rất đáng chú ý: Rau quả tăng 58,5%; cà phê tăng hơn 60% nhờ giá thế giới duy trì cao; sản phẩm cao su tăng 51%. Thủy sản - sau giai đoạn giảm sâu - phục hồi với mức tăng 7,5% khi tồn kho tại Mỹ giảm mạnh và nhu cầu đối với các dòng sản phẩm cao cấp cải thiện trở lại.

Ba nông sản Việt Nam phá kỷ lục

Cũng theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, đến ngày 15/11, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,35 triệu tấn với giá trị 7,64 tỷ USD. Mặc dù sản lượng chỉ tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch lại tăng tới 62,6% nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao. Điều đáng nói là dù năm 2025 vẫn còn hơn một tháng nữa mới kết thúc, giá trị xuất khẩu cà phê đã vượt xa mức kỷ lục 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Người dân thu hoạch cà phê (Ảnh: Nam Anh).

Song song đó, ngành điều cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Kim ngạch xuất khẩu hạt điều tính đến giữa tháng 11 đạt 4,51 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mốc 4,34 tỷ USD của cả năm 2024, qua đó thiết lập mức đỉnh mới cho mặt hàng này.

Với mặt hàng hạt tiêu, các doanh nghiệp đã xuất khẩu thêm hơn 8.200 tấn trong nửa đầu tháng 11, thu về gần 53 triệu USD. Tính lũy kế đến ngày 15/11, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 213.400 tấn hạt tiêu, đạt giá trị 1,44 tỷ USD. Thành tích này giúp xuất khẩu hạt tiêu chính thức vượt kỷ lục 1,43 tỷ USD được thiết lập từ năm 2016.