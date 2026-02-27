Hé lộ bên mua nhà máy Chương Dương: Tỷ phú Thái có tiếng, trả 98 tỷ đồng

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) dự kiến trình cổ đông kế hoạch chuyển nhượng dự án nhà máy nước giải khát tại KCN Nhơn Trạch 3 (Đồng Nai) trong thời gian tới.

Bên đề xuất nhận chuyển nhượng là F&N Ventures Pte. Ltd. - công ty con do Fraser and Neave, Limited sở hữu 100%.

Theo phương án ban đầu, giá chào mua là 98 tỷ đồng, ở mức chưa ràng buộc và có thể điều chỉnh sau quá trình thẩm định chi tiết (due diligence). Trong cơ cấu định giá, tài sản hữu hình gồm máy móc, thiết bị và hàng tồn kho ước khoảng 66 tỷ đồng.

Thương hiệu Sá xị - tài sản vô hình cốt lõi của doanh nghiệp - được xác định giá trị khoảng 32 tỷ đồng theo phương pháp miễn trừ tiền bản quyền (relief-from-royalty). Giá trị giao dịch cuối cùng sẽ căn cứ trên số liệu kiểm toán tại thời điểm hoàn tất.

Về phương thức thanh toán, các bên dự kiến chia thành ba đợt: 35% khi ký hợp đồng chuyển nhượng, 60% tại thời điểm hoàn tất giao dịch và 5% còn lại được giữ lại nhằm xử lý các điều chỉnh sau chuyển giao.

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Ảnh: Bangkokpost.com).

Động thái thoái vốn khỏi nhà máy diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm kéo dài. Tính đến năm 2025, công ty đã thua lỗ 5 năm liên tiếp, với lỗ lũy kế đến cuối năm ước gần 350 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết dù đã triển khai nhiều biện pháp tái cấu trúc, hiệu quả hoạt động vẫn chưa đạt kỳ vọng, tạo áp lực lớn lên dòng tiền và năng lực tài chính.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty", tờ trình cổ đông viết.

Tháng 9/2025, HĐQT doanh nghiệp đã xin ý kiến gia hạn hai khoản vay nội bộ với tổng giá trị hơn 450 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) (mã chứng khoán: SAB). Tại thời điểm đó, công ty cảnh báo nếu phương án không được chấp thuận, rủi ro mất khả năng thanh toán và nguy cơ phá sản có thể xảy ra.

Tiền thân của Sá xị Chương Dương là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng năm 1952, trực thuộc Tập đoàn BGI (Pháp). Năm 2004, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Hiện nay, công ty hoạt động với vai trò công ty con phụ trách mảng sản xuất nước giải khát của Sabeco, đơn vị đang nắm giữ 62,06% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn trước, Sá xị Chương Dương từng giữ vị thế dẫn đầu ngành nước giải khát tại khu vực phía Nam, nổi tiếng với sản phẩm sá xị con cọp. Thời kỳ 2009-2016 được xem là giai đoạn tăng trưởng đỉnh cao khi doanh thu liên tục mở rộng, đạt kỷ lục 417 tỷ đồng vào năm 2016, cùng lợi nhuận duy trì ở mức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Sản phẩm nước sá xị nổi tiếng tại Việt Nam (Ảnh: DT).

Tuy nhiên, từ năm 2017 trở lại đây, kết quả kinh doanh bắt đầu suy giảm. Sự gia nhập mạnh mẽ của các thương hiệu nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing bài bản và hệ thống phân phối rộng khắp đã khiến sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp nhanh chóng thu hẹp thị phần.

Ban lãnh đạo từng thừa nhận mạng lưới phân phối và bán hàng bị thu hẹp theo xu hướng chung của ngành, trong khi nguồn lực tài chính và năng lực cạnh tranh không đủ để phục hồi nhanh như các doanh nghiệp dẫn đầu. Áp lực càng gia tăng khi các tập đoàn lớn áp dụng chính sách chiết khấu sâu, ký hợp đồng phân phối độc quyền với điểm bán, qua đó tạo sức ép lên giá bán, biên lợi nhuận và hệ thống kênh phân phối của công ty.