HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cổ phần hoá, tiến tới niêm yết

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính HD Saison từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. HD Saison hiện có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank nắm giữ 50% vốn điều lệ.

HDBank giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt các nội dung về tỷ lệ sở hữu của ngân hàng này tại HD Saison sau khi HD Saison chuyển đổi hình thức pháp lý thành công ty cổ phần, thông qua phương án chuyển đổi và các nội dung khác có liên quan.

Công ty tài chính của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sắp cổ phần hoá, tiến tới niêm yết (Ảnh: VGP).

9 tháng đầu năm 2025, HDBank báo lợi nhuận trước thuế 14.803 tỷ đồng tăng 17%. Trong đó, HD Saison đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng. Các thành viên còn lại như HD Securities đạt lợi nhuận 614 tỷ đồng (tăng 30%); Vikki Bank có lãi sau 7 tháng chuyển đổi.

Mới đây, sau khi chia gần 181 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông và phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 29.637 nhân viên, vốn điều lệ của ngân hàng do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó chủ tịch Thường trực HĐQT đã tăng lên hơn 50.000 tỷ đồng.