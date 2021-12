Hậu "vượt dịch" thành công, Ninja Van "Giao thông suốt, nhận vẹn nguyên"

Dân trí Tất bật làm việc phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm, các shipper và nhân viên kho bãi Ninja Van vẫn luôn dành hết tâm huyết để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Mặc cho ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị vận chuyển vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao. Với Ninja Van, doanh nghiệp này đã đạt mức tăng 200% so với 2020, tương đương hơn 300.000 lượt giao nhận toàn quốc mỗi ngày nhờ vào việc liên tục đưa ra những giải pháp để cải thiện hiệu suất và cả chất lượng dịch vụ, kể cả trong thời gian giãn cách xã hội hay bình thường mới.

Duy trì giao nhận trong thời gian giãn cách xã hội là một thách thức với nhiều đơn vị vận chuyển.

Anh Nguyễn Văn Ân, một shipper Ninja Van với 3 năm kinh nghiệm, tâm tình: "Giãn cách xã hội khiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Tôi may mắn còn có việc làm để duy trì cuộc sống, nhưng vẫn lo nhất là nguy cơ mắc Covid-19". Theo anh Ân, nhờ công ty mà toàn bộ anh em shipper được tiêm vaccine, nơi làm việc cũng tổ chức test Covid-19 và khử khuẩn trạm định kỳ, cũng như có chế độ riêng cho các anh em chẳng may bị F0… để tất cả cùng an tâm làm việc.

Các shipper có động lực làm việc và cũng gắn bó với công ty hơn nhờ Ninja Van áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong dịch Covid-19.

Nói về khối lượng công việc mùa cuối năm, anh Ân cho biết thêm: "Đợt này có nhiều hội siêu sales được các sàn trợ giá nên công việc tăng gấp 2-3 lần, trung bình ngày thường từ 70-100 đơn, giờ thì 100-150 đơn nên chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để đáp ứng công việc cũng như "cuộc đua" thành tích, thưởng Tết cuối năm. Cũng phải nói thêm, các anh em kho bãi đã giúp đỡ nhiệt tình để hàng hóa phân loại đúng quy trình, nhờ đó chúng tôi có thể giao hàng nhanh hơn".

Nhân viên kho bãi là những người ít được nhắc đến hơn so với shipper, nhưng lại chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc phân loại hàng hóa, kiểm tra đơn hàng, sắp xếp chuẩn chỉnh theo từng khu vực… Những mùa cao điểm, hầu hết các nhân viên kho bãi đều phấn khởi vì thu nhập tốt hơn, nhưng cũng chịu áp lực nặng nề khi khối lượng công việc tăng gấp bội.

Lượng hàng hóa "khủng" mùa cuối năm khiến các nhân viên kho bãi phải thường xuyên tăng ca đến 12 giờ/ngày.

Anh Nguyễn Văn Toàn, trưởng nhóm phụ trách nhân viên kho bãi Ninja Van chia sẻ: "Tưởng chừng đây chỉ là công việc tay chân đơn giản nhưng chúng tôi luôn tìm cách để hoàn thiện quy trình hiệu quả hơn mỗi ngày. Gần đây, nhờ ứng dụng công nghệ trong việc phân loại hàng hóa của công ty, tôi và anh em có thể tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa công việc".

Được biết, tại Ninja Van, việc sử dụng máy quét mã vận đơn để kiểm tra số lượng hàng hóa, cũng như tự động cập nhật lộ trình dễ dàng tạo kết quả chính xác và nhanh chóng hơn, ngoài ra, chế độ nhân viên part-time xen lẫn full-time giúp đội ngũ kho bãi có thêm nguồn lực, đảm bảo tiến độ công việc tốt hơn, hạn chế sai sót ít nhất có thể. Trong thời gian giãn cách, công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và văn nghệ tại kho để anh em giải trí, bởi tập trung làm việc "3 tại chỗ" là trải nghiệm khá áp lực và căng thẳng.

Anh Toàn kiểm tra số lượng hàng hóa đã phân chia, kết thúc ca làm việc.

"Ban Giám Đốc cũng rất hay xuống kho hỏi thăm, dùng bữa cùng chúng tôi và liên tục động viên tinh thần dịp cuối năm. Những kế hoạch bổ sung nhân sự, máy móc, chính sách thưởng cuối năm theo thi đua làm chúng tôi có thêm động lực làm việc. Thấy đơn hàng đi đều và thông suốt, cá nhân tôi tin rằng rất nhiều niềm vui đang được gửi đến khách hàng thông qua công việc của mình" - anh Toàn tâm niệm.

Ngoài các chế độ khen thưởng nhằm khuyến khích shipper và nhân viên kho bãi làm việc tốt hơn, để thu hút đông người dùng, Ninja Van còn tung ra chương trình ưu đãi "Gói hàng diệu kỳ". Người bán sử dụng dịch vụ của Ninja Van có thể đăng ký nhận combo 2 cuộn băng keo có logo Ninja Van và 100 mã dán QR code để đóng 100 "gói hàng diệu kỳ". Với mỗi đơn hàng được vận chuyển bởi Ninja Van, người bán và người mua chỉ cần "check in" cùng gói hàng để được nhận thẻ cào điện thoại và tham gia chương trình quay số may mắn qua livestream do Ninja Van tổ chức để có cơ hội nhận iPhone 13 128GB dành cho 10 cặp người bán - người mua may mắn nhất.

Ninja Van đang tung nhiều chương trình khuyến mãi dành cho người bán và người mua dịp cuối năm.

Thời gian tới, Ninja Van có kế hoạch mở rộng các hệ thống bưu cục tại 64 tỉnh thành, đảm bảo độ phủ dịch vụ đến 100% người bán và mua ở Việt Nam. Doanh nghiệp này sẽ đầu tư hệ thống chia chọn tự động tại các kho chính nhằm tăng tốc độ giao nhận; nâng cấp ứng dụng di động để khách hàng cập nhật tình trạng kiện hàng theo thời gian thực. Đây sẽ là bước đà giúp Ninja Van tiếp tục chinh phục vị trí "chân ái" giao nhận trong ngành e-logistics Việt.

Trường Thịnh