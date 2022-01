Hanwha Life Việt Nam lấy khách hàng làm trọng tâm và chi trả hơn 286 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm trong năm 2021

Giải quyết nhanh chóng liên tiếp các ca chi trả lớn

Tính đến hết năm 2021, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 286 tỷ đồng cho gần 36 ngàn trường hợp khách hàng. Trong đó, số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm (QLBH) tại khu vực miền Trung lên tới 73,6 tỷ đồng với 7.627 trường hợp.

Nỗ lực chi trả QLBH nhanh chóng minh chứng cho sự tận tâm và luôn đồng hành cùng khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết, công ty đã có trường hợp chi trả lớn nhất trong lịch sử hoạt động khi chi trả QLBH với số tiền hơn 21 tỷ đồng cho gia đình khách hàng N.T.N ở TPHCM. Khách hàng tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam gói An Khang Tài Lộc và Tích Lũy Linh Hoạt từ năm 2015 và không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời tháng 2/2020.

Trong năm 2021, Hanwha Life Việt Nam cũng đã giải quyết nhanh chóng cho rất nhiều trường hợp khác trên cả nước. Chẳng hạn, khách hàng P.H.D tại Hà Tĩnh tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam từ tháng 4/2021 với mức phí 15 triệu đồng/năm, không may tử vong do đuối nước vào tháng 7/2021 đã được Hanwha Life Việt Nam kịp thời thăm hỏi và chi trả QLBH hơn 2,2 tỷ đồng. Được biết trong năm 2021, tổng số tiền chi trả của Hanwha Life Việt Nam tại Hà Tĩnh là khoảng 14,7 tỷ đồng cho 2.469 trường hợp.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam tại Quảng Nam chia sẻ về một trường hợp khách hàng tại địa phương là anh N.V.Q tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam gói An Khang Tài Lộc vào cuối năm 2018 với mức phí 5 triệu đồng/năm. Đến tháng 5/2019, anh N.V.Q không may tử vong do tai nạn giao thông khiến gia đình mất đi trụ cột vững chắc. Hanwha Life Việt Nam tại Quảng Nam đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hoàn tất nhanh chóng các thủ tục chi trả QLBH cho người thân của anh N.V.Q với số tiền 670 triệu đồng.

Tại Quảng Bình, Hanwha Life Việt Nam cũng đã chi trả 1,8 tỉ đồng cho khách hàng N.X.V tử vong vì tai nạn giao thông vào tháng 8/2020, trước đó, khách hàng đã tham gia bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam vào tháng 5/2019. "Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hanwha Life Việt Nam, việc chi trả đã diễn ra rất nhanh chóng. Đó là sự an ủi và động viên thiết thực giúp gia đình tôi vượt qua mất mát, sớm ổn định tài chính và cuộc sống", người thân khách hàng N.X.V chia sẻ.

Cung cấp dịch vụ và giải pháp hướng đến khách hàng

"Đối với công ty chúng tôi, doanh số và phát triển chất lượng đều quan trọng như nhau. Nhưng để trở thành công ty bền vững hơn, chúng tôi cần phát triển công ty hướng đến khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm", Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ về chiến lược phát triển của công ty. Điều này được minh chứng cụ thể qua những nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển các giải pháp, ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ việc xử lý nhanh chóng các yêu cầu chi trả.

Xây dựng đẩy mạnh nền tảng số giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm.

Cụ thể, ứng dụng LIME được công ty cho ra đời là giải pháp toàn diện để giúp khách hàng có thể thao tác tại chỗ mà không cần phải đi lại hay tiếp xúc với tư vấn viên trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành. Với LIME, khách hàng có thể yêu cầu quyền lợi bảo hiểm trực tuyến, quản lý hợp đồng trực tuyến (e-Policy), thay đổi thông tin cá nhân, thông tin hợp đồng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thực hiện thanh toán online (e-payment)… chỉ qua vài thao tác.

Chiến lược khách hàng của Hanwha Life Việt Nam còn thể hiện rõ ở điểm nhằm giúp khách hàng duy trì hợp đồng bảo hiểm trong mùa dịch và đóng phí tiện lợi mà không phải tiếp xúc quá nhiều người, loạt kênh thu phí dễ dàng tiếp cận như ngân hàng, thanh toán trực tuyến với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, thanh toán qua ví điện tử (MoMo, Payoo và VNpay), cổng thanh toán điện tử và điểm thu hộ trực tiếp đã được Hanwha Life Việt Nam triển khai.

Hanwha Life Việt Nam cũng từng bước nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn Tổng đại lý và tập trung vào công tác huấn luyện, hỗ trợ hoạt động kinh doanh để họ góp phần lan tỏa những sản phẩm, giải pháp tài chính cuộc sống toàn diện của công ty đến gần hơn với khách hàng. Ngoài ra, công ty còn sở hữu đội ngũ tư vấn viên trẻ, có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ, có trách nhiệm và tư vấn đúng sản phẩm, phù hợp nhu cầu của khách hàng. Công ty hiện đã được gần 1 triệu khách hàng lựa chọn và tin tưởng giao trọng trách bảo vệ cuộc sống của bản thân và gia đình.