Đóng không phận Trung Đông: Khách Việt lo không thể trở lại châu Âu sau Tết

Trong bối cảnh nhiều nước Trung Đông đóng cửa không phận sau các cuộc không kích nhằm vào Iran, nhiều hãng hàng không thế giới phải hủy các chuyến bay qua khu vực này.

Các hãng bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất hủy chuyến đến Dubai

Tính đến sáng nay 1/3, căng thẳng Iran - Israel tiếp tục leo thang khiến hoạt động hàng không dân dụng bị ảnh hưởng mạnh. Không phận Iran tiếp tục đóng cửa hoàn toàn sau các cuộc không kích khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt vì không thể thực hiện chuyến bay theo kế hoạch.

Trước tình hình trên, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin, tính đến hiện tại, Vietnam Airlines khai thác nhiều đường bay kết nối giữa Việt Nam và các thành phố châu Âu như Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), London (Anh), Copenhagen (Đan Mạch)…

Emirates là hãng hàng không khai thác mỗi ngày 2 chuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) và sân bay quốc tế Dubai (DXB) (Ảnh: Huân Trần).

Tuy nhiên hiện nay, các chuyến bay giữa Việt Nam và Châu Âu do Vietnam Airlines khai thác đều cách xa khu vực xảy ra chiến sự.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.

Trong khi đó, Vietjet Air không có đường bay nào qua không phận Israel và Iran, còn Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun Phu Quoc Airways hiện chưa khai thác các đường bay đi châu Âu.

Ngược lại, nhiều hãng hàng không quốc tế khai thác các đường bay kết nối Hà Nội/TPHCM đến châu Âu có qua khu vực Trung Đông như Emirates, Qatar Airways,… đã thông báo hoãn nhiều chuyến bay có lộ trình đến Trung Đông.

Với Emirates, hiện khai thác mỗi ngày 2 chuyến bay kết nối TPHCM đến Dubai, gồm EK365 và EK393. Từ 28/2, hai chuyến bay này đã hoãn cất cánh. Hiện, tàu bay của Emirates nằm lại tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chờ lịch khởi hành mới.

Với Qatar Airways, chuyến bay QR971 đi Doha cũng trong tình trạng tương tự. Trong khi đó, chuyến bay QR975 sau khi cất cánh tại Tân Sơn Nhất sáng 28/2 đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Oman nhằm đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và toàn bộ hành khách trên chuyến bay.

Hiện tàu bay của hãng hàng không này đậu trong bãi đỗ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chờ các kế hoạch tiếp theo của hãng.

Không phận Iran - Iraq và các nước lân cận vắng bóng tàu bay sáng ngày 1/3.

Lịch khởi hành của các hãng hàng không tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa cập nhật thời điểm cất cánh tiếp theo cho các chuyến bay đi Trung Đông của Emirates và Qatar. Điều này khiến nhiều hành khách có kế hoạch di chuyển đến Châu Âu, có lộ trình nối chuyến tại Trung Đông lo lắng.

Nhiều hành khách lo không thể trở lại châu Âu sau kỳ nghỉ Tết

Chia sẻ trên một diễn đàn du học sinh, Trần Minh Huy, 23 tuổi, du học sinh đang theo học ngành Khoa học Máy tính tại Paris, lo lắng không thể trở về Pháp đúng kế hoạch sau kỳ nghỉ Tết.

Huy mua vé của một hãng hàng không châu Âu, với hành trình từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) đến sân bay Charles de Gaulle (Paris), quá cảnh tại Doha trước khi đến Pháp.

Huy cho biết về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình và chuẩn bị quay lại Pháp tiếp tục việc học. Khi đọc tin tức về việc hãng bay thông báo hủy chuyến do không phận Trung Đông đóng cửa vì xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel, nam sinh này đã rất lo lắng.

“Hiện hãng hàng không tôi mua vé đã thông báo hủy các chuyến bay đến Trung Đông trong vài ngày tới. Tôi chưa biết chuyến bay của mình ngày 7/3 tới có bị ảnh hưởng không”, Minh Huy chia sẻ.

Tàu bay của Emirates và Qatar Airways đang nằm lại tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất do lịch bay đã bị hoãn sáng 1/3 (Ảnh: Huân Trần).

Không riêng Huy, nhiều sinh viên quốc tế tại Việt Nam hay Trung Quốc, Thái Lan, Lào… cũng bị ảnh hưởng. Phần lớn trong số này là du học sinh về quê đón Tết, đang chuẩn bị trở lại châu Âu và khách đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Trên Reuters, hành khách Roman Simon cho biết, anh dự định đến Thái Lan từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp), nối chuyến qua Doha. Thế nhưng hiện tại, chuyến bay nối chuyến đến Doha này của anh đã bị hủy. “Bây giờ chúng tôi đang cố tìm giải pháp để vẫn có thể thực hiện chuyến đi đến Thái Lan”, anh nói.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) sáng 1/3 đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc khai thác vận chuyển hàng không trong tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông hiện nay.

Theo đó, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay đi/đến hoặc bay qua khu vực không phận bị ảnh hưởng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và các nước đóng cửa không phận.

Qua đó, chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và mức độ ảnh hưởng đến đường bay quốc tế, bao gồm các tuyến bay nối châu Âu - châu Á thường sử dụng không phận khu vực.

Cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn, NOTAM, thông tin từ nhà chức trách hàng không các nước, IATA, ICAO, EASA và các nguồn tin chính thức khác để đưa ra quyết định vận hành phù hợp.

Cùng với đó là chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án bay, đường bay thay thế (nếu cần) để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Các hãng bay cần lựa chọn các đường hàng không thay thế an toàn, tránh khu vực không phận bị đóng hoặc có nguy cơ cao, bảo đảm tàu bay khai thác không bay qua các khu vực xung đột hoặc xung quanh vùng trời bị ảnh hưởng, kịp thời thông tin đầy đủ cho hành khách khi có thay đổi kế hoạch khai thác mọi thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của xung đột quân sự.

Cục HKVN yêu cầu các hãng bay thực hiện nghiêm các nghĩa vụ với hành khách theo quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ, bảng thời gian bay mới, giải thích rõ nguyên nhân để hạn chế bất tiện không đáng có cho hành khách.

