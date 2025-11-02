Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tay hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

Tăng cường kiểm tra, giám sát trọng điểm

Thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất và kinh doanh hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại - đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử - vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hàng hóa vi phạm trải rộng trên hầu hết các nhóm ngành hàng, từ thực phẩm, thuốc tân dược, rượu bia, mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng, thuốc lá, đồ điện tử và nước giải khát.

Trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đáng chú ý là vụ sản xuất hàng chục tấn “thịt bò giả” từ thịt trâu nhập khẩu và vụ làm giả nước uống Lavie với quy mô lớn, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm.

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán nước khoáng đóng bình Lavie giả tại đường Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Các đối tượng vi phạm sử dụng công nghệ, bao bì và tem nhãn tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời theo dõi sát tình hình cung cầu hàng hóa, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu có nguy cơ tăng giá đột biến. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm như kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, bán hàng đa cấp và hoạt động khuyến mại.

Kết quả, trong tháng 10, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 723 vụ việc, xử lý 668 vụ, trong đó chuyển cơ quan điều tra 21 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và các khoản thu khác đạt hơn 8,43 tỷ đồng; số tiền thu từ bán hàng hóa tịch thu đạt hơn 4,2 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả ước tính gần 6,84 tỷ đồng.

Ra quân kiểm tra liên ngành quy mô lớn

Để tăng cường kiểm soát trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026, ngày 15/10, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Nguyễn Kiều Oanh đã ký Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành gồm 26 thành viên đến từ các lực lượng: Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Thuế, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường…

Hai đoàn kiểm tra tiến hành rà soát tại 126 phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn Thành phố, tập trung vào các điểm “nóng” như chợ đầu mối, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, kho hàng và các tuyến giao thương trọng điểm. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đặc biệt, đợt kiểm tra này tập trung giám sát kỹ Hội chợ Mùa Thu 2025 (từ 25/10-4/11) - thời điểm các hoạt động kinh doanh sôi động, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Các đoàn kiểm tra chú trọng kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng, chất lượng, giá cả và nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Thời gian tới, Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, quà biếu dịp Tết. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khâu vận chuyển, sản xuất đến phân phối.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ mua hàng tại địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; không tiếp tay cho hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững cho Thủ đô.

Lê Thắng