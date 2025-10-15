Hàng chục tấn thịt trâu "phù phép" thành bò Wagyu, bán chênh gấp 5 lần

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi bơm chất phụ phẩm vào thịt để tạo vân mỡ, "biến hóa" thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Hida - đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000đồng/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác thịt bò. Các sản phẩm này được bán ra thị trường với giá từ 400.000-600.000đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: DMS).

Theo xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã cấu kết sản xuất và tiêu thụ trót lọt khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Số lượng lớn thịt giả này đã được tuồn ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Trong quá trình khám xét tại các điểm sản xuất và kho chứa, lực lượng chức năng đã thu giữ 65 tấn thịt (bao gồm thịt trâu và thịt bò giả thành phẩm) cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc chế biến. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu nhằm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.