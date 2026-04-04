Ngân hàng Nhà nước kiên định mục tiêu ổn định lãi suất

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã trả lời câu hỏi của báo chí về công tác điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất trong thời gian tới.

Theo đó, Phó Thống đốc cho biết, thời gian gần đây tình hình quốc tế diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đặc biệt, diễn biến leo thang của căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, gây áp lực lạm phát lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Hà nhấn mạnh, những yếu tố này cũng tạo ra không ít thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trước bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán của nền kinh tế, đồng thời giữ vững sự ổn định của thị trường tiền tệ.

Về mặt lãi suất, đối với lãi suất điều hành, tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất hiện hành, qua đó tạo điều kiện để các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Trung ương với chi phí thấp hơn, góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của báo chí về định hướng điều hành chính sách lãi suất (Ảnh: VGP).

Đối với lãi suất thị trường, trước diễn biến áp lực gia tăng đối với mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước gần đây đã ban hành Công văn số 2342 ngày 30/3 yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Cụ thể, các giải pháp bao gồm: Thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định về lãi suất; đồng thời yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản cũng như khả năng chi trả của từng tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, việc công khai các mức lãi suất cho vay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc để khách hàng có đầy đủ thông tin tiếp cận vốn ngân hàng, qua đó góp phần bảo đảm không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng thừa nhận mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trước hết, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng có thể chịu tác động và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác. Mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng đã có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 đến nay - sau một thời gian dài duy trì ổn định.

Xét về cân đối vốn, theo ông Hà, tăng trưởng tín dụng tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn, cho thấy nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế luôn ở mức cao.

Phó Thống đốc cho biết, trong thời gian tới, nhiều tổ chức quốc tế cũng như các cơ quan đánh giá đều nhận định tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, bất định và khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro tác động tới lạm phát, tăng trưởng cũng như ổn định kinh tế toàn cầu.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, đồng bộ, với mục tiêu xuyên suốt là kiên định giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, đối với lãi suất, sẽ tiếp tục điều hành phù hợp, sử dụng linh hoạt các công cụ và biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, đồng thời tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo đã ban hành, trong đó trọng tâm là ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời bảo đảm cân đối hài hòa giữa huy động vốn và tăng trưởng tín dụng để tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.