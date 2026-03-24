Thêm “ông lớn” Big 4 tăng lãi suất: Có tiền gửi ngân hàng nào lời nhất?

Ngân hàng Big 4 tăng lãi suất

Sau BIDV và VietinBank, “ông lớn” Big 4 (4 ngân hàng lớn có vốn Nhà nước) Vietcombank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo gia nhập danh sách các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi trong tháng 3. Cùng với đó, VietinBank cũng có lần tăng lãi suất huy động thứ 2 trong tháng này.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới công bố, Vietcombank điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn 12-24 tháng. Lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ hạn 12-13 tháng được nâng lên 5,9%/năm, tăng 0,4%. Đặc biệt, kỳ hạn 24 tháng tăng 1 điểm % lên 6,5%/năm - mức cao nhất hiện nay tại ngân hàng này. Trong khi đó, các kỳ hạn dưới 12 tháng được giữ nguyên, với lãi suất 1-2 tháng ở mức 4%/năm, 3-5 tháng là 4,5%/năm và 6-11 tháng là 5,5%/năm.

Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất đối với các kỳ hạn 12-36 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng được nâng lên 5,9%/năm (tăng 0,4%), trong khi kỳ hạn 24-36 tháng tăng mạnh lên 6,5%/năm (tăng 1%). Đáng lưu ý, mức lãi suất thực tế tại VietinBank có thể đạt tới 7,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện ưu đãi đi kèm.

Ngân hàng vẫn giữ nguyên lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 11 tháng. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng đang được niêm yết ở mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, còn kỳ hạn 6-11 tháng duy trì ở mức 5,5%/năm.

Cách đây một tháng, Agribank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big 4. Tuy nhiên, đến nay, mặt bằng lãi suất của ngân hàng này đã thấp hơn so với Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Ngân hàng nào niêm yết lãi suất cao nhất?

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/3 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa rõ theo từng kỳ hạn và nhóm ngân hàng. Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất chủ yếu dao động quanh 3,2-4,75%/năm, trong đó nhóm ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank hay VPBank niêm yết ở mức trần 4,75%/năm, trong khi Agribank duy trì mức thấp hơn đáng kể.

Bước sang kỳ hạn trung hạn 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất tăng so với thời gian trước và dao động phổ biến ở 5,5-6,8%/năm. Một số ngân hàng tư nhân đẩy lãi suất lên cao hơn mặt bằng chung, như PGBank với mức trên 7%/năm ở kỳ hạn 6-9 tháng, hay Techcombank đạt 7,25%/năm ở kỳ hạn 6 tháng - thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Ở kỳ hạn dài từ 12-18 tháng, xu hướng tăng lãi suất càng rõ nét khi nhiều ngân hàng niêm yết từ 6-7,2%/năm. Một số nhà băng như MBV, LPBank hay BVBank đã đưa lãi suất lên trên 7%/năm ở các kỳ hạn dài. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và VietinBank duy trì mức lãi suất thấp hơn, phổ biến quanh 5,9-6,8%/năm.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV. Vietcombank.