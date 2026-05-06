Hai công ty liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết tính đến cuối tháng 4, sàn này có 5 doanh nghiệp sở hữu mức vốn hóa trên 10 tỷ USD. Dẫn đầu trong đó là 2 công ty liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm Tập đoàn Vingroup (VIC) và Công ty cổ phần Vinhomes (VHM). Đà tăng giá mạnh mẽ của 2 cổ phiếu trên tạo lực đẩy mạnh mẽ để giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trên chiếm vị thế đứng đầu sàn HoSE.

Các doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD khác là Vietcombank (VCB), BIDV (BID), VietinBank (CTG). Cũng theo thống kê của HoSE, 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, bao gồm nhiều cái tên lớn khác trên sàn như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), VPBank (VPB), Vinpearl (VPL), Techcombank (TCB)...

Giá trị vốn hóa 5 doanh nghiệp trên 10 tỷ USD (Nguồn: Tổng hợp từ HoSE).

Về diễn biến thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/4, chỉ số VN-Index đạt 1.854,1 điểm, tăng gần 11%. Sàn này ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 3, tiêu biểu gồm chỉ số ngành bất động sản, tài chính, vật liệu xây dựng.

Trong tháng 4, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 24.101 tỷ đồng/ngày, giảm gần 21% so với tháng trước. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng hơn 14.320 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/4, HoSE có 690 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 8.726 triệu tỷ đồng, tăng gần 11% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025.