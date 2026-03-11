Duy nhất công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp "hút" 9.450 tỷ đồng trái phiếu

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), thị trường ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 79,5 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 3.301 tỷ đồng trong tháng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường đạt khoảng 8.492 tỷ đồng. Trong cơ cấu phát hành theo nhóm ngành, khối ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 78% tổng giá trị phát hành.

Quy đổi theo tỷ lệ này, giá trị trái phiếu do các ngân hàng phát hành ước đạt khoảng 6.624 tỷ đồng, chiếm phần lớn lượng trái phiếu được đưa ra thị trường trong giai đoạn đầu năm.

Bên cạnh đó, nhóm ngành bất động sản ghi nhận tỷ trọng phát hành khoảng 4%, tương ứng giá trị ước tính khoảng 340 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: DT).

Chiều ngược lại, trong tháng 2, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn khoảng 1.749 tỷ đồng trái phiếu. Theo ước tính, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 10 tháng còn lại của năm 2026 vào khoảng 194.120 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành trong thời gian tới, hiện chỉ có Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 350 triệu USD (tương đương 9.450 tỷ đồng).

Theo phương án công bố, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, mệnh giá dự kiến 200.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm với lãi suất dự kiến 5,75%/năm.