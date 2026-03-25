Chứng khoán bật tăng 43 điểm, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Vượng dẫn dắt

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/3, thị trường rực rỡ trong sắc xanh. VN-Index bật tăng 43,42 điểm, lên 1.658,19 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 22.611 tỷ đồng.

Đà tăng phủ kín các nhóm ngành, đặc biệt sàn HoSE có 18 cổ phiếu tăng hết biên độ. Một số mã đáng chú ý gắn liền với diễn biến thời sự gần đây, như HVN (Vietnam Airlines), VCG (Vinaconex)...

Xu hướng dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hai mã liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) dẫn dắt đà tăng của chỉ số. Tiếp theo đó là các cổ phiếu ngành ngân hàng (VPB, TCB, ACB, STB, HDB, SHB, MBB).

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục phiên thứ 2 tăng điểm, mức tăng 4,19% lên 54.700 đồng/đơn vị. Khối lượng giao dịch đạt hơn 4,3 triệu cổ phiếu, thoát cảnh dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên trong 5 phiên giảm sàn liên tiếp vừa qua.

Dù thị trường diễn biến tích cực, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng hơn 282 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VCB, STB, BID, MSN; mua mạnh gồm MWG, VHM.