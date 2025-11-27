NOVODOOR mở rộng lĩnh vực nhôm kính, khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về vật liệu xây dựng hiện đại, bền vững và thẩm mỹ cao đang tăng vọt. Nắm bắt cơ hội này, NOVODOOR - thương hiệu thành viên của Tập đoàn AMACCAO - đã tăng tốc mở rộng lĩnh vực nhôm kính, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể, đồng hành cùng các công trình lớn trên cả nước.

Thị trường xây dựng Việt Nam bứt phá mạnh mẽ

Trong những năm gần đây, ngành xây dựng liên tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2025, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng đạt khoảng 9,62% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong giai đoạn 2020-2025, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động do lạm phát và xung đột địa chính trị.

Điểm nhấn quan trọng nhất là ngày 19/8/2025, lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Đây là đợt giải ngân đầu tư công lớn nhất trong nhiều năm qua, tạo cú hích chưa từng có cho thị trường vật liệu xây dựng.

Hàng loạt công trình giao thông, khu đô thị mới, nhà máy công nghiệp, trường học, bệnh viện… đồng loạt được triển khai đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về các loại vật liệu chất lượng cao.

Trong đó, nhôm kính đang nổi lên như một trong những vật liệu được ưa chuộng bậc nhất nhờ ưu điểm vượt trội như trọng lượng nhẹ, độ bền cao, khả năng cách âm - cách nhiệt tốt, tính thẩm mỹ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Từ cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại đến các khu công nghiệp, các nhà máy, nhôm kính đều trở thành lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư và kiến trúc sư.

Nhôm kính đang nổi lên như một trong những vật liệu được ưa chuộng bậc nhất tại đa dạng loại hình dự án.

Chính xu thế này đã thúc đẩy NOVODOOR - thương hiệu đã khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực cửa chống cháy - nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm nhôm kính cao cấp, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong giai đoạn vàng này.

Nền tảng vững chắc từ Tập đoàn AMACCAO cho chiến lược đa dạng hóa

Trực thuộc Tập đoàn AMACCAO - một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam với hơn 50 nhà máy và hàng chục nghìn nhân sự - NOVODOOR sở hữu lợi thế vượt trội về nguồn lực tài chính, công nghệ sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, cùng với hệ thống khách hàng và nhà phân phối rộng khắp.

Các nhà máy của NOVODOOR được đầu tư 100% dây chuyền tự động nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, cho phép sản phẩm có độ chính xác cao và chất lượng đồng đều. Hệ thống kho bãi hiện đại cùng quy trình quản trị theo chuẩn châu Âu giúp doanh nghiệp luôn giao hàng đúng tiến độ - yếu tố sống còn đối với các dự án lớn có lịch trình thi công chặt chẽ.

Tiềm lực mạnh mẽ của NOVODOOR giúp đơn vị kiến tạo nên những giá trị khác biệt.

Thừa hưởng uy tín từ thương hiệu AMACCAO, NOVODOOR dễ dàng kết nối với các chủ đầu tư và tổng thầu lớn như BIM Group, Văn Phú, Coteccons, Ecoba… Đồng thời, doanh nghiệp còn sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trong đó có nhiều cố vấn kỹ thuật đến từ châu Âu, đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Mô hình “one-stop solution” (giải pháp trọn gói) của Tập đoàn AMACCAO càng trở nên toàn diện hơn khi NOVODOOR bổ sung nhôm kính vào danh mục. Chủ đầu tư và nhà thầu giờ đây có thể mua đa dạng những vật liệu cần thiết, từ cấu kiện bê tông, ống nhựa, thiết bị chiếu sáng cho đến cửa chống cháy, cửa nhôm kính chỉ từ một nhà cung cấp, giúp tiết kiệm tối đa thời gian phối hợp và chi phí logistics.

Năng lực vượt trội của NOVODOOR từng được công nhận khi dòng cửa chống cháy của thương hiệu được vinh danh Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam. Vừa qua, NOVODOOR gây ấn tượng khi mở rộng hệ sinh thái, đem tới giải pháp cửa đi đồng bộ, hoàn thiện cho khách hàng.

Nâng tầm chuỗi giá trị với loạt giải pháp nhôm kính chất lượng cao

Tiếp nối thành công từ mảng thiết bị chống cháy, NOVODOOR vừa ra mắt bộ ba nhóm sản phẩm nhôm kính chủ lực, đáp ứng toàn diện nhu cầu từ công trình dân dụng đến các dự án công nghiệp. Trong đó, các sản phẩm tiêu biểu gồm:

Khung nhôm cửa kính cao cấp: Sử dụng nhôm định hình chất lượng cao với độ dày phù hợp với thiết kế, kết hợp hệ kính cường lực, kính hộp cách nhiệt hoặc kính dán an toàn từ các thương hiệu lớn, chất lượng hàng đầu.

Hệ phụ kiện đồng bộ cùng gioăng kép đảm bảo cửa kín khít 100%, cách âm - chống nước hiệu quả. Bề mặt xử lý sơn tĩnh điện, anod hóa hoặc công nghệ PVDF cao cấp giúp sản phẩm bền màu ngay cả trong môi trường biển hoặc ô nhiễm nặng.

Nhôm kính NOVODOOR sở hữu độ bền cao, kiểu dáng đẹp mắt, chi phí hợp lý và phù hợp với đa dạng loại hình công trình.

Mặt dựng vách kính: NOVODOOR cung cấp đầy đủ các hệ lộ đố, giấu đố, bán Unitized và Unitized hiện đại nhất hiện nay. Kính Low-E phản xạ nhiệt, kính hộp chân không giúp giảm tiêu thụ điện năng làm mát. Độ kín nước – kín gió tiêu chuẩn cao, cùng khả năng thi công nhanh khiến sản phẩm trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao.

Lan can kính cường lực: Kính dày phù hợp với thiết kế (cường lực hoặc dán an toàn nhiều lớp), kết hợp trụ và phụ kiện inox 304/316 chống gỉ sét. Sản phẩm không chỉ đảm bảo an toàn nhờ khả năng chịu lực lớn mà còn mang lại vẻ đẹp tối giản, hiện đại cho ban công, cầu thang, giếng trời, hồ bơi…

Sản phẩm của NOVODOOR được các chủ đầu tư và nhà thầu trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn.

Với chất lượng và thẩm mỹ đã được bảo chứng, chỉ trong thời gian ngắn, nhôm kính NOVODOOR đã có mặt tại hàng loạt công trình lớn như Nhà máy Điện rác Seraphin (Hà Nội), Nhà máy Đông Bắc Á (Hà Nam), Trường PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ (Lai Châu), hàng loạt trường học tại Tuyên Quang, các khu biệt thự cao cấp và nhiều showroom ô tô lớn, chuỗi cửa hàng thời trang… trên toàn quốc.

Đại diện NOVODOOR chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc kiện toàn hệ sinh thái, từ cửa chống cháy đến các sản phẩm nhôm kính, sẽ giúp NOVODOOR có được sức cạnh tranh khác biệt trên thị trường. Mục tiêu là cung cấp giải pháp đồng bộ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng”.

Bước đi mở rộng sang mảng nhôm kính khẳng định vai trò “người đồng hành” cùng các dự án lớn của NOVODOOR trong giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ của ngành xây dựng.

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang tăng tốc chưa từng có, việc NOVODOOR mạnh mẽ mở rộng lĩnh vực nhôm kính không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của Tập đoàn AMACCAO mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Với công nghệ hiện đại, chất lượng ổn định, dịch vụ chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới không ngừng, NOVODOOR đang và sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của hàng nghìn công trình lớn nhỏ, cùng kiến tạo nên những không gian sống - làm việc hiện đại, an toàn và thẩm mỹ cho người Việt.