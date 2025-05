Chuyên gia nước ngoài: "Năng lực của AMACCAO sánh ngang với các đối tác quốc tế"

Tháng 8/2020, sau khi vượt qua quá trình đánh giá, tuyển chọn khắt khe của chủ đầu tư và tổng thầu, Công ty Cổ phần kết cấu bê tông Châu Âu Nam (AMACCAO) được lựa chọn là nhà thầu duy nhất sản xuất, cung cấp tấm vỏ hầm đúc sẵn (segment) cho 4km đường hầm thuộc tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn từ ga S9 (Kim Mã) đến ga S12 (Ga Hà Nội).

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực, vị thế của Tập đoàn AMACCAO nói chung, và của Công ty Châu Âu Nam nói riêng trong vai trò cung ứng vật liệu xây dựng cho một công trình có ý nghĩa đặc biệt với thủ đô Hà Nội cũng như với đất nước.

Ông Salvatore La Valle, chuyên gia hầm hàng đầu, có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các dự án đường hầm quốc tế (Ảnh: AMACCAO).

Năng lực chuẩn quốc tế chinh phục tổng thầu khó tính

Liên danh Hyundai - Ghella (HGU) là nhà thầu thi công gói thầu CP03 của dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội. Đây là hai tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là các dự án metro ngầm.

Cả Hyundai và Ghella đều có bề dày kinh nghiệm quốc tế, tham gia thi công nhiều tuyến metro tại các quốc gia phát triển như Italy, Pháp, các nước khu vực Mỹ Latinh, Indonesia, và gần đây là các dự án tại Mỹ, Canada. Liên danh HGU cũng được biết đến với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và yêu cầu nghiêm ngặt trong mọi khâu từ vật tư thi công đến kiểm soát chất lượng.

Ông Salvatore La Valle - Trưởng nhóm kỹ sư TBM, đại diện HGU cho hay, tuyến hầm metro được thiết kế để tồn tại tối thiểu 100 năm, do đó, từng chi tiết nhỏ trong lớp vỏ hầm đều quan trọng. Trong đó, các đốt hầm là thành phần then chốt của dự án này, với nhiệm vụ chịu tải cho toàn bộ hầm và đảm bảo việc đào hầm an toàn.

Các tấm vỏ hầm bê tông do AMACCAO sản xuất được đưa vào bên trong công trình thông qua đường ray (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông khẳng định tuổi thọ của các tấm vỏ hầm phụ thuộc vào thiết kế chính xác, vật liệu chất lượng cao và kiểm soát chất lượng khắt khe. Điều này đã khiến tổng thầu đã gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp tấm vỏ hầm đúc sẵn do các yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm ngặt, dựa trên tiêu chuẩn đánh giá châu Âu và quốc tế, trong khi hiếm có đơn vị tại Việt Nam đảm bảo được những tiêu chí chất lượng và kỹ thuật đề ra.

"Một trong những lý do chúng tôi chọn AMACCAO là cam kết của họ đối với chất lượng sản phẩm. AMACCAO đã đầu tư hệ thống sản xuất tự động hóa hiện đại để đảm bảo độ chính xác cao cho các tấm vỏ hầm. Họ cũng sẵn sàng đầu tư nhà máy, đầu tư dây chuyền, nhận chuyển giao nhanh và duy trì tốt chất lượng vật liệu lẫn tiêu chuẩn sản xuất", ông Salvatore La Valle chia sẻ.

Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia, ông đánh giá năng lực của AMACCAO sánh ngang với các đối tác quốc tế, góp phần thể hiện trình độ của ngành bê tông Việt Nam đang tiệm cận với các chuẩn mực toàn cầu.

Từng sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng bởi đội ngũ giám sát và kỹ sư AMACCAO (Ảnh: AMACCAO).

Là tư vấn giám sát dự án Metro Hà Nội, ông Ivan Conihan - đại diện SYSTRA, ấn tượng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị, cởi mở, không ngừng học hỏi và sẵn sàng đầu tư công nghệ của AMACCAO.

"AMACCAO đã kiểm soát chặt từ vật liệu, nhiệt độ, thậm chí cả loại nước sử dụng làm bê tông, sau đó đến quá trình sản xuất và dưỡng hộ để đảm bảo sản phẩm đóng rắn đúng cách và được lưu kho cẩn thận. Nhờ đó các sản phẩm được giao đến dự án đều có chất lượng cao. Là đơn vị giám sát, chúng tôi rất hài lòng với toàn bộ sản phẩm mà AMACCAO đã cung cấp. Cá nhân tôi đánh giá AMACCAO đã làm việc một cách xuất sắc", ông Ivan Conihan nhấn mạnh.

Ông Ivan Conihan, Tư vấn giám sát dự án Metro Hà Nội (áo cam), đánh giá cao cho sản phẩm tấm vỏ hầm "Made in Việt Nam" do AMACCAO sản xuất (Ảnh: AMACCAO).

Ông Ivan Conihan nhớ lại thời điểm tháng 9/2024, khi bão Yagi càn quét qua Hà Nội, tuyến đường từ ga ngầm đến nhà máy AMACCAO bị ngập sâu, cây cối đổ la liệt nhưng tiến độ dự án là không thể chậm trễ.

Lúc này, ban lãnh đạo của AMACCAO đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, nhà thầu và tư vấn giám sát để "vượt bão, vượt gió", vận chuyển các tấm vỏ hầm ngay giữa thời điểm khó khăn này, giúp dự án không bị gián đoạn.

"Chúng tôi ấn tượng với tinh thần trách nhiệm của họ trong công việc. Ngay cả khi cơn bão vẫn đang diễn ra, việc khoan hầm vẫn tiếp tục dưới lòng đất vì ở đó an toàn, nhưng nguy cơ thiếu các tấm vỏ hầm là hiện hữu. Sự tận tâm, quyết liệt của AMACCAO đã giúp chúng tôi tránh được nguy cơ này", ông Ivan Conihan đánh giá.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình

Hiện nay Chính phủ, các ban ngành đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông, với chủ trương tập trung đầu tư nhiều công trình trọng điểm quốc gia, mục tiêu đưa Việt Nam vươn cao, vươn xa, hội nhập sâu rộng vào kỷ nguyên hiện đại hóa ngày càng rõ nét.

Đồng hành với mục tiêu lớn của đất nước, tập đoàn AMACCAO luôn tiên phong trong tư duy chủ động, tinh thần cầu tiến, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, làm chủ quy trình sản xuất các loại vật liệu xây dựng trọng yếu - những vật liệu không thể thiếu cho hạ tầng hiện đại, góp phần tạo ra sức mạnh tự cường của đất nước.

Đại diện Tập đoàn cho hay: "Chúng tôi không tiếc đầu tư hàng chục triệu USD cho xây dựng và mở rộng nhà máy, cũng như đổi mới công nghệ để bứt phá và sẵn sàng vươn mình cùng đất nước".

AMACCAO sẵn sàng đầu tư nhà máy, công nghệ hiện đại để sản xuất những sản phẩm cấu kiện bê tông đặc thù theo yêu cầu của từng công trình (Ảnh: AMACCAO).

Đó cũng là lý do mà trong nhiều năm liền, tập đoàn AMACCAO đóng vai trò nhà cung cấp vật liệu xây dựng chất lượng cao như cống, cọc, cấu kiện bê tông lắp ghép, tấm vỏ hầm, vật liệu ngành nước, vật liệu ngành điện, cột đèn điện và thiết bị chiếu sáng, cửa và thiết bị phòng cháy chữa cháy, van vòi ren đồng… cho hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Điện Biên, sân bay Vân Đồn, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam…

Với kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án đường hầm trên toàn thế giới, AMACCAO được ông Salvatore La Valle đánh giá có thể đáp ứng tốt cho các công trình trọng điểm có yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đặc thù trong tương lai với quy mô lớn, nhất là tại một quốc gia đang phát triển hạ tầng mạnh mẽ như Việt Nam.

"Tại dự án này, đốt hầm lắp ghép là một trong những sản phẩm bê tông đúc sẵn phức tạp. Cho đến nay, AMACCAO đã làm rất tốt. Vậy nên tôi cho rằng, AMACCAO có thể thực hiện được các cấu kiện đúc sẵn phức tạp khác như dầm cầu, tà vẹt, nhà ga lắp ghép hay các bộ phận khác của tuyến đường sắt và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam sau này", ông Salvatore La Valle nhận định.