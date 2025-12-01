Nhịp sản xuất sôi động tại các nhà máy của hệ sinh thái AMACCAO

Chủ động đón đầu, sẵn sàng đồng hành cùng thị trường

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, dòng vốn đầu tư công và tư nhân cùng bùng nổ, kéo theo hàng loạt dự án hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị và cao tầng đồng loạt khởi công, tăng tốc.

Những chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tư nhân, ưu đãi thuế và mốc ngày 1/7 về sáp nhập địa phương đã trở thành cú hích quan trọng, tạo thêm động lực cho thị trường.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái AMACCAO hòa nhịp, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển chung. Hiện nay, các nhà máy sản xuất của AMACCAO đang vận hành 100% công suất, huy động tối đa nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường đang tăng mạnh.

Những chuyến xe hàng nối dài để vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy thuộc hệ sinh thái AMACCAO (Ảnh: AMACCAO).

Nhịp sản xuất tại nhà máy diễn ra liên tục khi các lô sản phẩm liên tục được sản xuất, máy móc hoạt động không ngừng nghỉ. Ngoài cổng, các xe hàng nhộn nhịp nối đuôi nhau rời nhà máy, đưa sản phẩm đến các công trình khắp mọi miền.

Song song với hoạt động sản xuất, AMACCAO tăng tốc ứng dụng công nghệ cao, robot, AI và chuyển đổi số mạnh mẽ trên toàn hệ thống, giúp tăng năng suất, tối ưu giá thành, chất lượng vượt trội.

Bứt phá quy mô, đầu tư chiều sâu

Sở hữu hệ thống nhà máy và nhiều khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, hệ sinh thái sản xuất của AMACCAO góp phần tạo nên nguồn cung ổn định và đáng tin cậy cho thị trường.

Các nhà máy trong hệ sinh thái vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư chiều sâu về công nghệ, năng lực sản xuất và quản trị, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho giai đoạn mới.

Chuyển đổi số và ứng dụng AI đang được AMACCAO triển khai trong cả sản xuất lẫn quản lý, góp phần tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành (Ảnh: AMACCAO).

Có thể kể đến như EUROPIPE - đơn vị chủ lực trong sản xuất ống nhựa và phụ kiện - đã mở rộng diện tích nhà máy từ 10ha lên 15ha, tạo nền tảng gia tăng năng lực cung ứng trong dài hạn. Đơn vị cũng bổ sung dây chuyền sản xuất, robot và thiết bị tự động hóa cho cả xưởng ống và phụ kiện, đưa công suất từ 30.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm.

VONTA - đơn vị sản xuất led, thiết bị điện và cột đèn chiếu sáng - cũng tăng tốc khi mở rộng diện tích nhà máy sản xuất cột đèn lên 1,5 lần, nâng công suất cột lên 1.000 tấn/tháng. Bên cạnh đó, các nhà máy sản xuất đèn Led và thiết bị điện VONTA ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tới 160% chỉ trong nửa đầu năm nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ về công nghệ, thiết kế và kênh phân phối.

Các đơn vị trong hệ sinh thái đồng loạt chuyển mình mạnh mẽ, vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư chiều sâu (Ảnh: AMACCAO).

Cống AMACCAO PIPE - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cống - vừa tiếp tục xây dựng thêm bốn nhà máy mới tại Vân Nội, Sơn Tây (Hà Nội), Hà Nam, Long Thành nhằm mở rộng mạng lưới sản xuất trên phạm vi toàn quốc, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các dự án lớn như: Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam, Sun Group Cát Bà, Vinhomes Cổ Loa…

Cũng trong năm nay, Công ty cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam (AMACCAO Group) và Công ty cổ phần công nghiệp Đông Bắc Á đã hợp tác để xây dựng nhà máy sản xuất cọc hàng đầu Đông Nam Á, không chỉ làm tăng sản lượng sản xuất mà còn góp phần xanh hóa ngành vật liệu xây dựng.

Châu Âu Nam cũng tiếp tục khẳng định vị thế với các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn khác như cấu kiện cho nhà lắp ghép, dầm cầu, kèo bê tông dự ứng lực, cấu kiện hạ tầng - giao thông (tấm vỏ hầm, tà vẹt),…

Các sản phẩm trong hệ sinh thái AMACCAO được nghiên cứu, phát triển và mở rộng để đa dạng hóa (Ảnh: AMACCAO).

NOVODOOR giữ vững vị thế ở dòng cửa thép chống cháy, đồng thời mở rộng sang mảng van, vòi phòng cháy chữa cháy, các sản phẩm nhôm kính như: khung nhôm cửa kính; mặt dựng vách kính; lan can kính trong nhà và ngoài trời.

Nhà máy sản xuất đồ uống AVIA tiếp tục lan tỏa hình ảnh thương hiệu Việt khi xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Hành trình 30 năm “trồng dưa trên đất sỏi”

Việc phát triển đồng thời các nhà máy quy mô lớn, vừa vận hành hiệu quả, vừa duy trì sức cạnh tranh là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng.

Thực tế cho thấy rào cản lớn nhất của phần lớn doanh nghiệp nằm ở việc thiếu sự liên kết và chia sẻ nguồn lực giữa các mảng đầu tư - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả phát triển bền vững. Với AMACCAO, bài toán đó đã được giải quyết bằng mô hình hệ sinh thái đa ngành, bổ trợ lẫn nhau, khi mỗi nhà máy đều là một mắt xích trong chuỗi giá trị khép kín.

“Chúng tôi chọn AMACCAO vì tập đoàn này có thể cung ứng đầy đủ các loại vật liệu chính cho công trình với sản phẩm đồng bộ, chất lượng vượt trội, chính sách bán hàng cạnh tranh và dịch vụ nhất quán. Điều này giúp công việc của chúng tôi trở nên thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều”, đại diện một khách hàng chia sẻ.

Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng - lĩnh vực vốn được coi là khó để đổi mới - AMACCAO lại tìm thấy cơ hội tạo khác biệt. Tập đoàn đã xác định hướng đi theo mô hình công nghiệp hiện đại - xanh - bền vững; tinh thần đổi mới mạnh mẽ và nhịp vận hành sôi động.

Đại diện AMACCAO khẳng định: “Suốt ba thập kỷ, AMACCAO chọn dấn thân vào những lĩnh vực khó và ít doanh nghiệp lựa chọn, đòi hỏi đầu tư nghiêm túc và bền bỉ. Doanh nghiệp vẫn nỗ lực không ngừng, từng bước vươn lên nhóm tiên phong trong các lĩnh vực, dần thay thế hàng nhập khẩu, mở rộng xuất khẩu, tạo thêm hàng chục nghìn việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách cũng như sự phát triển bền vững của đất nước”.

Sản phẩm của AMACCAO ngày càng hiện diện dày đặc trong các công trình, sự kiện lớn của đất nước (Ảnh: AMACCAO).

Theo vị đại diện này, thành công của AMACCAO không chỉ nằm ở những con số hay biểu đồ tăng trưởng, mà còn ở sự hiện diện ngày càng rộng khắp của sản phẩm tại các công trình và niềm tự hào của những người lao động trên từng sản phẩm cống, cây cọc, ống nhựa, viên gạch… mà họ làm ra đang góp phần vào quá trình kiến thiết đất nước.

Từ những giá trị ấy, AMACCAO đã kiến tạo nên một hệ sinh thái sản xuất năng động, nơi triết lý “trồng dưa trên đất sỏi” và làm tốt hơn mỗi ngày được hiện thực hóa bằng công nghệ, sự nghiêm túc và khát vọng góp phần nâng tầm vị thế công nghiệp Việt Nam.