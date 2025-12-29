Bê tông đúc sẵn AMACCAO: Đồng hành cùng ngành xây dựng giải bài toán nhân lực

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của ngành xây dựng. Áp lực tiến độ gia tăng trong bối cảnh chi phí vật liệu và nhân công liên tục biến động, buộc các chủ đầu tư và nhà thầu phải tìm kiếm những giải pháp thi công hiệu quả hơn.

Áp lực tiến độ tại các đại công trường

Ngày 19/12, 234 dự án, công trình thuộc nhiều lĩnh vực đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước. Trên các đại công trường, tinh thần “thần tốc, táo bạo, không bàn lùi” được quán triệt tới từng tổ đội thi công.

Nhưng đằng sau khí thế thi đua là những thách thức không nhỏ. Việc tổ chức thi công đồng loạt đòi hỏi lượng lớn nhân lực, máy móc và thiết bị, trong khi điều kiện thời tiết cuối năm diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, giá nhiều loại vật liệu xây dựng có dấu hiệu tăng trở lại trong năm 2025, tạo thêm áp lực lên chi phí đầu tư của các dự án.

Áp lực tiến độ gia tăng giai đoạn cuối năm đòi hỏi những giải pháp thi công chất lượng, hiệu quả, ít phụ thuộc vào nhân công (Ảnh: Châu Âu Nam).

Trong bối cảnh đó, phương thức thi công truyền thống với nhiều công đoạn đổ bê tông tại chỗ, phụ thuộc lớn vào thời tiết và nhân công, bộc lộ không ít hạn chế. Thực tiễn này thúc đẩy ngành xây dựng tìm kiếm những giải pháp thi công mới, cho phép rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Trong số đó, cấu kiện bê tông đúc sẵn Châu Âu Nam - AMACCAO - được sản xuất tại nhà máy và lắp ghép trực tiếp tại công trường - ngày càng được ưu tiên lựa chọn cho các dự án quy mô lớn.

Lời giải chi phí và chất lượng trong giải pháp cấu kiện bê tông đúc sẵn của Châu Âu Nam - AMACCAO

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với gần 30 năm kinh nghiệm, Châu Âu Nam - thành viên Tập đoàn AMACCAO - đã sớm đầu tư bài bản vào công nghệ và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Công ty hiểu rằng giá trị cốt lõi của bê tông đúc sẵn nằm ở khả năng kiểm soát đồng thời ba yếu tố: tiến độ, chi phí và chất lượng.

Thứ nhất, về tiến độ, các cấu kiện được sản xuất sẵn tại nhà máy song song hoạt động thi công hạ tầng và móng tại công trường, nhờ đó, chủ đầu tư chỉ cần vận chuyển đến hiện trường khi dự án sẵn sàng.

Việc lắp ghép được thực hiện nhanh chóng bằng cẩu, giúp loại bỏ nhiều công đoạn như dựng cốp-pha hay chờ bê tông ninh kết. Kết quả là thời gian thi công các hạng mục kết cấu lớn có thể rút ngắn 30-50% so với phương pháp truyền thống.

Một lợi thế khác là khả năng giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Sản xuất trong nhà máy giúp đảm bảo chất lượng bê tông không bị ảnh hưởng bởi mưa bão, việc lắp ghép tại hiện trường ít bị gián đoạn hơn so với thi công đổ bê tông tại chỗ, hỗ trợ tốt cho các dự án cần đảm bảo tiến độ nghiêm ngặt.

Thứ hai, về chất lượng, quá trình sản xuất trong môi trường nhà máy cho phép kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên vật liệu, cấp phối đến dưỡng hộ bê tông. Nhờ đó, các cấu kiện có độ chính xác cao, chất lượng đồng đều và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh lỗi kỹ thuật, giúp hạn chế chi phí sửa chữa và bảo trì.

Hơn thế nữa, kết cấu lắp ghép Châu Âu Nam - AMACCAO thường được thiết kế với cường độ bê tông cao hơn một bậc so với bê tông toàn khối, góp phần nâng cao tuổi thọ công trình.

Sản xuất sẵn cấu kiện tại nhà máy có thể rút ngắn thời gian thi công tới 50% so với phương pháp truyền thống (Ảnh: Châu Âu Nam).

Thứ ba, về chi phí, việc sản xuất quy mô lớn giúp tối ưu hóa nguyên vật liệu, đồng thời giảm đáng kể chi phí cho cốp-pha và quản lý tại công trường. Đối với chủ đầu tư, đặt mua cấu kiện đúc sẵn còn cho phép chốt giá từ sớm, hạn chế rủi ro biến động giá vật liệu - vốn có xu hướng ngày càng tăng cao.

Ít người hơn trên công trường, nhưng tiến độ vẫn đảm bảo là lợi thế rõ rệt mà bê tông đúc sẵn AMACCAO mang lại (Ảnh: Châu Âu Nam).

Không những thế, sản phẩm cấu kiện bê tông của Châu Âu Nam - AMACCAO còn chú trọng yếu tố bền vững khi chủ động sử dụng cát nhân tạo và các phụ phẩm công nghiệp trong quá trình sản xuất. Cách làm này vừa góp phần tiết kiệm chi phí, vừa giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng khan hiếm, qua đó hướng tới mục tiêu “xanh hóa” ngành xây dựng.

Năng lực sản xuất quy mô lớn, sẵn sàng đồng hành cùng lúc hàng loạt dự án

Sau gần ba thập kỷ phát triển, Châu Âu Nam – AMACCAO đã xây dựng hệ thống 11 nhà máy bê tông đúc sẵn quy mô lớn trên cả nước, vận hành theo dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Doanh nghiệp có khả năng đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn, tiến độ gấp cho các chủ đầu tư và tổng thầu, ngay cả trong giai đoạn cao điểm thi công.

Với 11 nhà máy quy mô lớn, Châu Âu Nam - AMACCAO sẵn năng lực đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn, tiến độ gấp (Ảnh: Châu Âu Nam).

Danh mục sản phẩm của công ty trải rộng từ cấu kiện hạ tầng như cống và rãnh bê tông; cọc bê tông ly tâm dự ứng lực; dầm cầu dự ứng lực các loại; cấu kiện đặc biệt như tấm vỏ hầm cho đường sắt đô thị, tà vẹt cho đường sắt tốc độ cao; đến các cấu kiện lắp ghép phục vụ nhà xưởng, nhà máy và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty cung cấp đa dạng các loại cấu kiện bảo vệ sông hồ, đê biển như cừ ván bê tông, cừ H, tấm trồng cỏ, tấm phá sóng… hay bê tông trang trí cho các công trình thương mại và khách sạn, cùng các loại bê tông đặc thù theo yêu cầu.

Theo đại diện công ty, Châu Âu Nam - AMACCAO đã cung ứng cùng lúc hàng trăm nghìn cấu kiện cho các dự án sân bay, cao tốc, cầu đường, khu công nghiệp, nhà cao tầng… trên cả nước, giúp các công trình rút ngắn tiến độ đáng kể. Tiêu biểu có thể kể đến tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn - Ga Hà Nội, nhà máy điện rác Seraphin tại Hà Nội, hay các nhà máy Samsung Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhà máy Amkor, nhà máy LG…

Bê tông đúc sẵn Châu Âu Nam - AMACCAO được tin chọn tại loạt công trình lớn trên cả nước (Ảnh: Châu Âu Nam).

Đại diện một nhà thầu lớn tại Hà Nội nhận định, trong giai đoạn cao điểm, doanh nghiệp bê tông đúc sẵn có năng lực sản xuất, cung ứng ổn định như Châu Âu Nam - AMACCAO đã hỗ trợ tích cực cho tiến độ dự án, góp phần rút ngắn thời gian thi công, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng công trình.

Với năng lực đã được kiểm chứng, Châu Âu Nam - AMACCAO đang góp phần trong việc giải quyết “bài toán tiến độ” của chủ đầu tư và nhà thầu, đóng góp vào mục tiêu chung là kiến tạo diện mạo quốc gia theo hướng hiện đại và bền vững.