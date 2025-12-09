Chiếu sáng hiện đại dưới dấu ấn VONTA: Khi kỹ thuật hòa cùng thẩm mỹ

Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ cột thép kỹ thuật, cột trang trí đến đèn chiếu sáng đồng bộ, Công ty cổ phần VONTA - thành viên Tập đoàn AMACCAO - đã xây dựng thương hiệu dựa trên sự kết hợp công nghệ cơ khí tiên tiến, thiết kế sáng tạo và cam kết chất lượng, qua đó khẳng định năng lực sản xuất vượt trội.

VONTA sở hữu nhà máy và dây chuyền hiện đại hàng đầu với công suất 1.000 tấn mỗi tháng (Ảnh: AMACCAO).

Lợi thế của VONTA đến từ hệ thống nhà máy hiện đại với dây chuyền khép kín, bao gồm thiết kế, đúc, hàn, xử lý bề mặt và kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về tải trọng, độ bền và khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trước khi xuất xưởng.

Sự tỉ mỉ này giúp VONTA đáp ứng cao các yêu cầu kỹ thuật và xây dựng được niềm tin với chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn. Nhờ đó, VONTA trở thành đối tác quen thuộc của nhiều ông lớn ngành xây dựng và bất động sản trong các dự án hạ tầng trọng điểm và đại đô thị trên toàn quốc.

Cột thép kỹ thuật: Nền tảng vững chắc cho hạ tầng chiếu sáng

Cột thép kỹ thuật là “xương sống” của hệ thống chiếu sáng công cộng, bảo đảm an toàn và ổn định trong mọi điều kiện. Hiện nay, VONTA cung cấp các dòng cột cao 5-17m cho đô thị, khu dân cư, cao tốc, sân bay và khu công nghiệp, với thiết kế tính toán theo gió bão và địa chất từng khu vực.

Điểm nổi bật của cột thép VONTA nằm ở công nghệ hàn tự động cho mối hàn liền mạch, tăng khả năng chịu lực và giảm rung lắc. Cột được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM, chống ăn mòn vượt trội và bền hàng chục năm kể cả trong môi trường ẩm, mặn. Nhờ đó, cột thép VONTA giữ vững ổn định qua nhiều mùa bão, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Cột thép VONTA hiện diện trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, Vũng Áng - Bùng,… và các dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác (Ảnh: AMACCAO).

Ở các công trình quy mô lớn như như quảng trường, sân vận động, cảng hàng không…, VONTA cung cấp các dòng cột nâng hạ, cho phép bảo trì đèn ngay tại mặt đất. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thuê thiết bị nâng, đảm bảo an toàn khi gió bão mà còn đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt tại những khu vực đông người.

Ngoài lĩnh vực chiếu sáng, VONTA còn khẳng định năng lực trong ngành viễn thông với dòng cột Monopole. Việc tham gia chuỗi cung ứng thiết bị phủ sóng viễn thông quy mô quốc gia cho Viettel, MobiFone, VNPT và nhiều nhà mạng lớn khác chứng minh năng lực của doanh nghiệp trong mảng cơ khí kỹ thuật cao.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, VONTA tham gia sản xuất cột cho các dự án điện gió, như dự án điện gió AMACCAO (Quảng Trị), nơi yêu cầu vật liệu chịu lực kéo, xoắn và tốc độ gió lớn. Sự hiện diện trong các dự án này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật mà còn khẳng định cam kết của VONTA với các giải pháp xanh, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

VONTA đặt mục tiêu đẩy mạnh tham gia vào các dự án năng lượng xanh trong thời gian tới (Ảnh: AMACCAO).

Cột trang trí: Định hình bản sắc cho không gian đô thị

Nếu cột thép kỹ thuật là biểu tượng của độ bền, thì cột trang trí chính là “linh hồn” của cảnh quan đô thị. Tại các khu đô thị mới, công viên hay đại lộ thương mại, hình dáng và chất liệu cột không chỉ phục vụ chức năng chiếu sáng mà còn là yếu tố quan trọng trong thiết kế tổng thể.

Trong lĩnh vực này, VONTA giới thiệu danh mục cột chiếu sáng đa dạng gồm cột gang đúc, cột nhôm, cột thép sơn tĩnh điện và cột tạo hình nghệ thuật.

Cột gang đúc với hoa văn cổ điển mang lại vẻ sang trọng cho các không gian phong cách châu Âu, trong khi cột nhôm nhẹ và chống oxy hóa vượt trội lại phù hợp với các dự án ven biển nhờ lớp phủ công nghệ cao giúp màu sắc bền lâu.

Bên cạnh đó, cột thép sơn tĩnh điện với thiết kế hiện đại và kết cấu chắc chắn đem đến khả năng chống chịu thời tiết vượt trội, trở thành lựa chọn phổ biến tại các khu đô thị.

Cột gang đúc VONTA với thiết kế giàu tính thẩm mỹ, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khu chung cư cao cấp (Ảnh: AMACCAO).

Cột nghệ thuật mô phỏng hình cây dừa, cây thông hay các biểu tượng địa phương, đã góp mặt tại các dự án lớn như Ocean Park, Vinhomes Smart City, Ecopark hay nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển, tạo sự hài hòa giữa thẩm mỹ và tính năng kỹ thuật.

Khả năng cung ứng đa dạng sản phẩm cũng như nắm bắt yêu cầu thẩm mỹ quốc tế đã giúp VONTA đáp ứng linh hoạt các hợp đồng “may đo” cho từng đối tác.

Đèn chiếu sáng VONTA: Tối ưu năng lượng, nâng tầm trải nghiệm ánh sáng

Đèn LED là “trái tim” của hệ thống chiếu sáng. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những sản phẩm vượt trội, VONTA đã sử dụng chip LED 5050 và 7070 đạt hiệu suất phát quang 160-200 lm/W, tiết kiệm 60-70% điện năng so với đèn truyền thống, với tuổi thọ lên đến 100.000 giờ - tương đương hơn một thập kỷ sử dụng liên tục. Điều này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn góp phần vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng quốc gia.

Các sản phẩm đèn VONTA liên tục được cải tiến về thiết kế và tính năng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng (Ảnh: AMACCAO).

Danh mục đèn của VONTA bao gồm đèn đường và chiếu sáng công cộng, đèn khu công nghiệp, đèn hầm, cầu và giao thông đặc thù, đèn sân vườn và cảnh quan, đèn nghệ thuật lập trình, tạo hiệu ứng ánh sáng sinh động.

Riêng trong phân khúc đèn hầm - vốn từng bị các thương hiệu quốc tế thống lĩnh - VONTA đã khẳng định năng lực khi cung cấp sản phẩm cho các dự án giao thông lớn như hầm Đèo Bụt và Hầm Dốc Sạn. Các sản phẩm của VONTA tại đây đã được chứng minh hiệu quả vượt trội với khả năng duy trì ánh sáng 24/7 trong môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và nhiễu sóng mạnh, hoạt động ổn định, tuổi thọ và độ bền.

Song song đó, VONTA cũng phát triển thêm các giải pháp chiếu sáng nghệ thuật có thể lập trình màu sắc, tiết tấu chuyển động và hiệu ứng đồng bộ, phục vụ nhu cầu tạo điểm nhấn thị giác cho cầu biểu tượng, quảng trường, khu đô thị và các công trình cảnh quan.

Từ những cột thép kỹ thuật bền bỉ, cột trang trí giàu tính thẩm mỹ đến các dòng đèn LED tiên tiến, hệ sinh thái sản phẩm của VONTA là minh chứng cho sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và tư duy thẩm mỹ đồng bộ.

Việc tham gia ngày càng sâu vào các dự án hạ tầng, giao thông, khu đô thị và năng lượng tái tạo không chỉ củng cố vị thế hàng đầu của doanh nghiệp này trên thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng tầm diện mạo các công trình Việt.