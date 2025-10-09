Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Grab Việt Nam đang thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung thêm một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab. Dịch vụ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid, mang đến trải nghiệm thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và tin cậy cho dịch vụ di chuyển của Grab.

Đây cũng là một bước tiến quan trọng của Grab để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero của Việt Nam.

Từ hôm nay, người dùng tại Hà Nội có thể dễ dàng tùy chọn dịch vụ GrabCar xe điện trong danh mục GrabCar, và sẽ được hệ thống sắp xếp xe thuần điện hoặc xe hybrid đến đón.

Dịch vụ GrabCar xe điện mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách (Ảnh: Grab).

Nhân dịp thử nghiệm dịch vụ, Grab dành ưu đãi giảm 50% (tối đa 30.000 đồng) cho người dùng đặt chuyến GrabCar xe điện đầu tiên và nhập mã GRABEV. Hoặc người dùng sẽ được giảm 15% (tối đa 30.000 đồng) cho các chuyến GrabCar Xe Điện đặt trong khung giờ 17h-20h hằng ngày. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30/11/2025.

Sau Hà Nội, GrabCar xe điện sẽ sớm được mở rộng để phục vụ cho người dùng tại TPHCM.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận di chuyển của Grab Việt Nam, cho biết: “Grab luôn tập trung mở rộng dịch vụ và cung cấp các giải pháp tối ưu để phục vụ người dân. Việc ra mắt GrabCar xe điện không chỉ giúp chúng tôi mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Grab trong việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường.

Ngoài ra, dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế Grab, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện”.

GrabCar xe điện góp phần thúc đẩy giao thông xanh (Ảnh: Grab).

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mới của người dùng, việc ra mắt GrabCar xe điện còn được dựa trên cơ sở sự tăng trưởng khả quan về số lượng xe điện hoạt động trên nền tảng.

Trong những năm gần đây, Grab đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế cả hai bánh và bốn bánh chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Các hoạt động này bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất xe điện để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ; hợp tác với các nhà sản xuất xe điện và đối tác tài chính để đưa ra các chương trình ưu đãi mua xe điện cho đối tác tài xế Grab. Những nỗ lực này kết hợp với sự năng động của các đối tác tài xế đã tạo ra những chuyển biến tích cực.

“Chúng tôi nhận thức rõ vai trò của các nền tảng công nghệ trong việc đồng hành với những chủ trương về chuyển đổi xanh, hướng đến các mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Bên cạnh việc không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện, chúng tôi cũng chú trọng công tác truyền thông về xe điện, song song với gia tăng trải nghiệm sử dụng xe điện cho người dùng và nâng cao cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế sử dụng xe điện.

Đây chính là phương thức để Grab góp phần tạo nên một lộ trình chuyển đổi phù hợp, bền vững cho hệ sinh thái của mình”, bà Nguyễn Hạnh Linh chia sẻ thêm.

Người dùng tại Hà Nội giờ đây đã có thể lựa chọn dịch vụ GrabCar xe điện cho hành trình di chuyển của mình (Ảnh: Grab).

Trong nỗ lực phối hợp cùng các bên liên quan để góp phần phát triển hệ sinh thái xe điện, bao gồm cả xe 4 bánh và xe 2 bánh, Grab mới đây đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex nhằm triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Trong thời gian tới, Grab sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác để gia tăng sự hỗ trợ cho đối tác tài xế và phát triển số lượng xe điện trên nền tảng, tạo tiền đề vững chắc cho việc mở rộng dịch vụ GrabCar xe điện cũng như các dịch vụ di chuyển thân thiện với môi trường nói chung.