Gừng càng già càng cay, Warren Buffett chốt lời ngay trước cú sập toàn cầu

"Ngày đen tối" của thị trường tài chính toàn cầu

Ngay đầu tuần này, thị trường tài chính thế giới suy yếu đã phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Ngày hôm nay đã trở thành một ngày đen tối chưa từng có của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Mở cửa phiên giao dịch chiều nay, Nikkei 225 giảm 13%, vượt mức kỷ lục của "thứ hai đen tối" năm 1987, từng là một cột mốc đáng sợ trong lịch sử tài chính toàn cầu.

Sàn giao dịch chứng khoán Osaka (Nhật Bản) buộc phải tạm ngưng giao dịch hợp đồng tương lai Nikkei 225 và Topix.

"Những người không có nhiều kinh nghiệm đầu tư có thể chưa từng trải qua những đợt sụt giảm lớn của thị trường như thế này, vì vậy cú sốc có thể khá lớn. Tôi nghĩ sẽ cần thêm một chút thời gian nữa để thị trường ổn định sau những đợt giảm lớn như vậy", ông Masahiro Ichikawa, chiến lược gia trưởng tại công ty tài chính Sumitomo Mitsui DS Asset, nhận định với Bloomberg.

Cùng quan điểm, ông Naka Matsuzawa, chiến lược gia trưởng tại Nomura Securities, nhận định rằng sự sụt giảm không thực sự xảy ra do các lý do cụ thể của Nhật Bản. "Thị trường vẫn đang cố gắng tìm đáy", ông chia sẻ với Nikkei Asia.

Chỉ số Nikkei 225 lao dốc trong ngày hôm nay (Ảnh chụp màn hình).

Tại thị trường Hàn Quốc, các chỉ số chính như Kosdaq hay Kospi cũng giảm gần 11%. Hàn Quốc phải dừng mọi lệnh bán trong nỗ lực để ngăn chặn đà bán tháo.

Theo giới phân tích, hành động khẩn cấp này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng hỗn loạn, khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, tài sản rủi ro như tiền số cũng chìm trong sắc đỏ. Bitcoin, đồng tiền số vốn hóa lớn nhất thế giới, vẫn chưa ngừng lao dốc. Bitcoin tiếp tục chứng kiến một nhịp điều chỉnh xuyên thủng mốc 50.000 USD, mức thấp nhất của đồng tiền mã hóa trong vòng 5 tháng qua.

Theo Reuters, bitcoin đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái. Những dữ liệu kinh tế suy yếu bao trùm thị trường tài chính và gây ra làn sóng bán tháo tài sản để trú ẩn.

Ngoài ra, giới đầu tư còn quan sát động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed trong tuần trước đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau khi báo cáo việc làm gần đây không đạt kỳ vọng. Nhiều nhà phân tích lo ngại rằng Fed có thể đã mắc sai lầm khi không giảm lãi suất, và điều này có thể đẩy nhanh quá trình suy thoái kinh tế.

Trước những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, nhiều nhà giao dịch đang đặt cược mạnh vào khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Các chuyên gia kinh tế tại những tổ chức tài chính hàng đầu như Citigroup và JPMorgan Chase thậm chí dự đoán Fed có thể hạ tới 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 và tháng 11.

Công ty của huyền thoại Warren Buffett bất ngờ chốt lời

Theo báo cáo tài chính mới nhất, giá trị khoản đầu tư vào Apple của Berkshire Hathaway đã giảm xuống còn 84,2 tỷ USD vào cuối quý II.

Tỷ phú Warren Buffett tham dự ĐHCĐ Berkshire Hathaway (Ảnh: Reuters).

Theo tính toán của Financial Times, công ty của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã bán tổng cộng gần 390 triệu cổ phiếu Apple, tương đương 50% lượng cổ phiếu Apple trong danh mục.

Động thái này nằm trong xu hướng bán ra của tỷ phú Warren Buffett trong quý II, khi Berkshire Hathaway đã bán hơn 75 tỷ USD cổ phiếu.

Điều này khiến lượng tiền mặt của tập đoàn đã tăng vọt lên mức kỷ lục 277 tỷ USD. Con số khổng lồ này khiến nhiều nhà đầu tư phải đặt câu hỏi về kế hoạch tiếp theo của huyền thoại đầu tư.

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán một phần cổ phiếu Apple là vì lý do thuế. Ông cho biết việc này sẽ có lợi cho cổ đông Berkshire trong dài hạn, đặc biệt nếu thuế đánh vào lợi nhuận vốn tăng lên trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng quy mô của đợt bán ra lần này quá lớn nếu chỉ vì lý do thuế. Theo The New York Times, việc Buffett tích trữ tiền mặt lớn như hiện nay có thể còn chứng tỏ sự lo lắng của nhà đầu tư này với nền kinh tế Mỹ. Bởi vậy khi Buffett bán ròng, thị trường bắt đầu lo lắng.