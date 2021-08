Giảm phí dịch vụ cao tốc hiện đại nhất Việt Nam từ ngày mai

Dân trí Mức giảm là 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện nay, áp dụng trong thời gian một tháng, kể từ 0h ngày 12/8 đến 24h ngày 11/9.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) để phối hợp thực hiện việc giảm giá phí đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Việc giảm giá nhằm góp phần chia sẻ chi phí với các đơn vị vận tải và thu hút các phương tiện chuyển hướng lưu thông từ quốc lộ 5 sang đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng, giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 5.

Cùng đó, mục đích còn là đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: TTXVN).

Căn cứ biên bản làm việc ngày 9/8 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và VIDIFI, ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải ngày 11/8. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tổng công ty này thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đối tượng giảm giá là các phương tiện loại 2, loại 3, loại 4, loại 5. Mức giảm là 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện áp dụng.

Thời gian thực hiện giảm giá là một tháng, kể từ 0h ngày 12/8/2021 đến 24h ngày 11/9. Hết thời gian trên, VIDIFI sẽ thu phí dịch vụ sử dụng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng như mức giá trước khi thực hiện giảm giá.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ, trong trường hợp sau thời gian nói trên dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cần tiếp tục hỗ trợ các đơn vị vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với VIDIFI báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận việc gia hạn thời gian giảm giá.

Cơ quan Tổng cục này cũng thông tin, doanh thu thu phí thực tế sau khi giảm giá sẽ được cập nhật trong phương án tài chính của dự án.

Tuyến cao tốc dài 105,837 km đi qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô loại A. Với thiết kế 6 làn xe cao tốc 2 làn dừng khẩn cấp, các phương tiện lưu thông trên tuyến này sẽ chạy với tốc độ tối đa 120 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Trên tuyến được trang bị gần 60 camera (cự ly 2 km/chiếc) để theo dõi toàn bộ hoạt động phương tiện và có phương án cứu trợ khi bị tai nạn. Với việc thông xe toàn tuyến cao tốc sẽ giúp thời gian chạy xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng chỉ còn hơn một tiếng so với 2,5 tiếng trước đây.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lưu lượng phương tiện đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giảm mạnh trong thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu giảm khoảng 190 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 43,1% so với kế hoạch. Riêng tháng 7 vừa qua, doanh thu trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giảm khoảng 70% so với kế hoạch và dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Châu Như Quỳnh