Giá xăng ngày mai có thể tăng trở lại

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 13/11. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng trở lại.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động nhẹ, gần đây có xu hướng tăng. Ngày 11/11, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 83,15 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 80,06 USD/thùng, tăng gần 2 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước tăng khoảng 100-150 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn khoảng 450-500 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 12/11, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đã lên mức 1.050-1.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ bật tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 24 lần, giảm 22 lần. Dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 6/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít về 19.680 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 70 đồng/lít, còn 20.410 đồng/lít. Dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 19.320 đồng/lít, dầu hỏa tăng 120 đồng/lít lên 19.390 đồng/lít; dầu mazut giảm 310 đồng/kg về mức 14.320 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 11/11, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 1 USD do tác động từ các lệnh trừng phạt mới đối với dầu Nga, cùng tâm lý lạc quan về khả năng kết thúc tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng dư cung đã hạn chế đà tăng.

Chia sẻ với Reuters, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty môi giới đầu tư Price Futures Group, nhận định tâm lý lạc quan của giới đầu tư đang thúc đẩy kỳ vọng về nhu cầu dầu tại Mỹ. Tuy vậy, những lo ngại về tình trạng dư cung vẫn đang kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Đầu tháng này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài khối (OPEC+) đã thống nhất nâng mục tiêu sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, nhưng đồng thời cũng quyết định tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026.

Theo các chuyên gia của ngân hàng Commerzbank, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể trong năm tới do mức tăng sản lượng của OPEC+, khiến giá “vàng đen” tiếp tục chịu áp lực giảm.

Theo dữ liệu Trading Economics, 11h40 ngày 12/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,86 USD/thùng, tăng 1,88% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 2,14%, còn 64,99 USD/thùng.