Giá xăng có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 6/11

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 6/11. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới quay đầu giảm. Ngày 4/11, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 81,13 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 78,41 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước giảm nhẹ khoảng 50-100 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng nhẹ khoảng 50-100 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 4/11, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đã về mức 1.200-1.400 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm nhẹ sau một phiên tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 24 lần, giảm 21 lần. Dầu diesel có 22 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 30/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít lên 19.760 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 760 đồng/lít, lên 20.480 đồng/lít. Dầu diesel tăng 1.320 đồng/lít lên 19.200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.160 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít; dầu mazut tăng 540 đồng/kg lên mức 14.630 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 4/11, giá dầu giảm trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu bán tháo, làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu, trong khi đồng USD mạnh lên và báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng càng làm gia tăng áp lực giảm giá.

Chia sẻ với Reuters, ông Tony Sycamore, chuyên gia của IG, cho biết giá dầu thô đang giao dịch ở mức thấp hơn khi tâm lý rủi ro trên thị trường chuyển sang tiêu cực rõ rệt, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD. 2 yếu tố này đều gây áp lực giảm lên giá dầu.

Giá dầu tiếp tục chịu sức ép sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng 6,52 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 31/10. Bên cạnh đó, những lo ngại về nguồn cung cũng kéo giá dầu đi xuống.

Trong khi đó, OPEC và các đối tác trong liên minh OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, đồng thời quyết định tạm dừng việc nâng sản lượng trong quý I/2026.

Theo dữ liệu Trading Economics, 11h ngày 5/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,48 USD/thùng, giảm 0,87% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 0,62%, còn 64,39 USD/thùng.