Giá xăng dầu tăng trong đêm, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

Tối 10/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 23h45 ngày 10/3. Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.350 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 2.080 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.570 đồng/lít và xăng RON 95 là 29.120 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 480 đồng/lít lên 30.710 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.710 đồng/lít về 32.380 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/lít lên 24.700 đồng/kg.

Đáng chú ý, kỳ điều hành này, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể chi sử dụng xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng khoáng 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Đặc biệt gần một tuần qua, giá loại nhiên liệu này đã được điều chỉnh tăng mạnh 3 phiên liên tiếp theo đà tăng của thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 8 lần tăng, 4 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với các bộ ngành, báo cáo Chính phủ để triển khai các biện pháp khác như đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp hữu hiệu khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Trước đó, chiều ngày 7/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 3.780 đồng/lít, lên 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/kg lên 21.320 đồng/kg.

Trước căng thẳng tại Trung Đông, để tăng nguồn cung và ổn định thị trường, ngày 9/3, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. MFN là mức thuế chỉ áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.