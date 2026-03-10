Nhập khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm tăng 43% so với cùng kỳ

Thống kê sơ bộ mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 2 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi hơn 1,44 tỷ USD để nhập khẩu gần 2,18 triệu tấn xăng dầu các loại. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu tăng mạnh 43%, trong khi kim ngạch tăng 31,4%.

Đối với dầu thô, Việt Nam nhập khẩu hơn 2,16 triệu tấn, với kim ngạch đạt 1,08 tỷ USD, giảm 10% về lượng và giảm 25% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, trong 2 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đạt 200,3 triệu USD, còn xuất khẩu xăng dầu các loại đạt gần 55 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hai mặt hàng này lần lượt giảm 16,7% và 62,3%.

Trước đó, năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 9,9 triệu tấn xăng dầu, với kim ngạch khoảng 6,8 tỷ USD. Đối với dầu thô, lượng nhập khẩu đạt 14,1 triệu tấn, tương ứng kim ngạch khoảng 7,7 tỷ USD.

Nhân viên kiểm tra xăng tại trạm (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng cũng tạo ra nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu qua biên giới. Cụ thể, tại thời điểm ngày 9/3/2026, giá xăng RON95 tại Việt Nam ở mức 27.047 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với mức giá ở Campuchia khoảng 31.000 đồng/lít và Lào khoảng 39.000 đồng/lít. Tình trạng người dân khu vực biên giới từ Campuchia và Lào sang Việt Nam mua xăng dầu đã xuất hiện.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu và giá bán xăng dầu, đặc biệt là chênh lệch giá giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới nhằm sớm dự báo và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Các đơn vị cũng được yêu cầu sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng phương án nghiệp vụ để phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa và các cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia, cũng như tại các vùng biển.

Cục Hải quan nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm đối với các phương tiện xuất cảnh, bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển, đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể hoặc được gia cố thùng, hầm có khả năng chứa xăng dầu. Đồng thời cần chú ý đến các trường hợp lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển hoặc hình thức tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.