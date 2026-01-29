Giá xăng dầu tăng, có loại tăng hơn 700 đồng/lít

Chiều 29/1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 50 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 210 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.330 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.840 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 470 đồng/lít lên 18.170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 220 đồng/lít lên 18.170 đồng/lít; dầu mazut tăng 760 đồng/lít lên 14.630 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 2 lần tăng, 3 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi và đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định giá, bao gồm 3 loại hình như đại lý, nhượng quyền và doanh nghiệp được mua từ nhiều nguồn. Không có chuyện doanh nghiệp bán lẻ bán cao hơn giá bán doanh nghiệp đầu mối.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nghị định sửa đổi các nghị định kinh doanh xăng dầu đã được trình Chính phủ, kỳ vọng sẽ ban hành trong tháng sau. Trong đó, nghị định thay đổi lớn về cách tiếp cận, thị trường và điều hành giá xăng dầu, trao quyền tự chủ theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp...

Về giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh quan điểm là điều hành giá đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường và tôn trọng diễn biến thị trường. Hiện chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước là 7 ngày nhưng có thể tới đây sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

"Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Công Thương thống nhất trao quyền điều hành giá cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Việc điều chỉnh này đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền, vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo", ông Tân chia sẻ.