Giá xăng bất ngờ giảm, dầu tăng

Chiều 22/1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 90 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 80 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.280 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.630 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 420 đồng/lít lên 17.700 đồng/lít, dầu hỏa tăng 260 đồng/lít lên 17.950 đồng/lít; dầu mazut tăng 470 đồng/lít lên 13.870 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 1 lần tăng, 3 lần giảm.

Mới đây, Bộ Công Thương đã công bố số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2025. Theo đó, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối tính đến hết tháng 9/2025 là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

5 doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với hơn 3.085 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (hơn 461 tỷ đồng), Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TPHCM (hơn 328 tỷ đồng), Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (hơn 391 tỷ đồng) và Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu quân đội (hơn 300 tỷ đồng).

Bộ Công Thương cũng lưu ý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu kể từ ngày 26/8/2025. Số liệu về tình hình trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp được tổng hợp trên cơ sở báo cáo tháng 7, 8 năm 2025 của công ty.

Từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành giá. Vì vậy, mức tăng của quỹ trong thời gian qua chủ yếu đến từ lãi phát sinh trên số dư hiện có.