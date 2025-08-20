Dự báo giá xăng ngày 21/8: Tăng trở lại sau một phiên giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (21/8). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô biến động trái chiều, gần đây có xu hướng giảm.

Ngày 18/8, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 79,42 USD/thùng với xăng RON 95, tương đương so với 5 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 76,71 USD/thùng, giảm gần 0,5 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ bật tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 21/8.

Giá xăng dự kiến tăng khoảng 50-200 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể giảm tiếp 100-300 đồng/lít. Nếu liên Bộ chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ tăng giảm trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 19/8, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.200-1.500 đồng/lít, trong đó, chiết khấu dầu diesel ở mức 1.350 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng nhẹ sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 16 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 14/8, xăng E5 RON 92 giảm 250 đồng/lít về 19.350 đồng/lít; xăng RON 95 cũng giảm 190 đồng/lít, còn 19.880 đồng/lít. Dầu diesel giảm 730 đồng/lít còn 18.070 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít còn 18.020 đồng/lít; dầu mazut giảm 380 đồng/kg về mức 15.260 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 19/8, giá dầu giảm khi thị trường hy vọng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu thô của Nga, làm tăng nguồn cung cho thế giới, theo Reuters.

Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group, nhận định thị trường dầu đang chờ đợi một lệnh ngừng bắn. Nếu kỳ vọng này không thành, giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Trong khi đó, Suvro Sarkar, chuyên gia phân tích năng lượng tại Ngân hàng DBS, cho rằng rủi ro địa chính trị đã phần nào hạ nhiệt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra mềm mỏng hơn với các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nhà nhập khẩu dầu từ Nga. Điều này giúp giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Còn theo Bart Melek, chuyên gia của TD Securities, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục dịu lại và các nguy cơ thuế quan hay trừng phạt thứ cấp được gỡ bỏ, giá dầu có thể lùi về mức 58 USD/thùng vào quý IV và quý I/2026.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 8h30 ngày 20/8, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 62 USD/thùng, tăng 0,06% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 65,99 USD/thùng, tăng 0,22%.