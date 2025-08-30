Kết quả nghiên cứu vừa công bố: Xăng E10 tác động sao tới ô tô, xe máy?

Tại hội thảo về phát triển nhiên liệu sinh học do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã công bố một số kết quả nghiên cứu về hiệu quả của xăng sinh học E5, E10 đối với động cơ ô tô, xe máy tại Việt Nam.

Ông cho biết nhóm nghiên cứu đã tiến hành từ giai đoạn 2010-2011 theo phương pháp đánh giá đối chứng, cùng điều kiện vận hành nhưng thay đổi loại nhiên liệu (xăng khoáng, E5, E10), với các chỉ tiêu đánh giá gồm công suất, mô men, tiêu hao nhiên liệu và phát thải.

Ô tô dùng xăng E10 tăng tốc nhanh hơn xăng khoáng

Theo nghiên cứu trên ô tô sản xuất năm 2001 (phun xăng điện tử), kết quả cho thấy công suất và mức tiêu hao nhiên liệu gần như tương đồng giữa các loại xăng RON 92 và E10 RON 92.

Đáng chú ý, khi dùng xăng E10 RON 92, công suất động cơ tăng 1,6%, tiêu hao nhiên liệu giảm 0,81%, khí thải HC và CO giảm lần lượt 6,6% và 6,09% so với xăng khoáng RON 92.

Với mẫu ô tô sản xuất năm 2003 (phun xăng điện tử), khả năng tăng tốc cải thiện rõ rệt. Khi sử dụng xăng E10 RON 92 thời gian gia tốc từ 0 đến 100km/h chỉ mất 15,7 giây, còn xăng khoáng RON 92 là 19,1 giây. Gần đây, thử nghiệm trên xe sản xuất năm 2015 với RON 95 và E10 RON 95 cũng cho thấy kết quả tương tự, xe khởi động dễ dàng, không có khác biệt đáng kể giữa các loại nhiên liệu.

Kết quả thử nghiệm ở mẫu ô tô sản xuất năm 2003 và xe máy sản xuất năm 2020 (Ảnh: Chụp màn hình).

Nghiên cứu cũng được thực hiện với xe máy sản xuất năm 1999 (chế hòa khí) và cho kết quả tương đồng với ô tô. Trên mẫu xe máy đời 2020 (phun xăng điện tử), thời gian tăng tốc 20 đến 80 km/h khi dùng xăng E10 RON 95 là 15,9 giây, gần như không khác biệt so với xăng RON 95 (15,95 giây).

Tuy nhiên, ở chế độ toàn tải (động cơ chạy ga tối đa, công suất cực đại - PV) xe máy chạy xăng E10 RON 95 lại công suất giảm 1,4% so với xe chạy RON 95; nhưng tiêu thụ nhiên liệu giảm 3,8%... Ngoài ra, thử nghiệm trên 12 mẫu ô tô và 9 mẫu xe máy các đời khác nhau cho thấy, khi dùng E10 RON 95, các khí thải CO, HC và NO đều giảm đáng kể so với xăng khoáng.

Chi tiết cao su, đồng ở xe đời cũ có thể bị tác động khi dùng xăng E10

Ông Tuyến cho biết đơn vị này cũng đã thử nghiệm độ bền của ô tô, xe máy thế hệ cũ khi sử dụng RON 92 và E10 RON 92. Đối tượng gồm 2 xe máy đời 1999 (chế hòa khí, chạy 20.000km), 2 động cơ năm 1995 (chế hòa khí, thử nghiệm 300 giờ) và 6 ô tô sản xuất trước 2003 (chế hòa khí, phun xăng điện tử, chạy 20.000km).

Các chỉ số đánh giá gồm mức hao mòn piston, xylanh…, sự thay đổi công suất, tiêu hao nhiên liệu, khí thải và chất lượng dầu bôi trơn.

Kết quả cho thấy mức hao mòn và suy giảm thông số khi dùng RON 92 và E10 RON 92 là tương đương, đều trong giới hạn cho phép, dù ảnh hưởng của E10 RON 92 rõ nét hơn. Với các xe đời mới, nhà sản xuất đã khẳng định phù hợp với xăng E10.

Ảnh hưởng của xăng E10 RON 92 đối với một số chi tiết bằng vật liệu cao su trong bơm tăng tốc của bộ chế hòa khí có sự thay đổi rõ rệt hơn so với khi ngâm trong xăng khoáng thông thường (Ảnh: Chụp màn hình).

Nghiên cứu cũng tiến hành ngâm các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu đời cũ (như chế hòa khí xe máy, ô tô và bơm xăng điện tử sản xuất trước năm 2010) vào xăng RON 92 và E10 RON 92, theo quy trình thử nghiệm của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Mỹ (SAE J1747 và SAE J1748).

"Kết quả cho thấy các chi tiết trước và sau ngâm trong RON 92 và E10 RON 92 đều thay đổi, đặc biệt là những chi tiết bằng đồng, cao su đều có sự biến dạng. Ảnh hưởng của xăng E10 RON 92 đối với một số chi tiết bằng vật liệu cao su trong bơm tăng tốc của bộ chế hòa khí có sự thay đổi rõ rệt hơn so với khi ngâm trong xăng khoáng thông thường", ông Tuyến nói.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến khẳng định về hiệu quả của xăng E10 trên phương tiện giao thông là ô tô, xe máy nhìn chung có tác động tích cực với tính năng kỹ thuật như cải thiện công suất, giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Bên cạnh đó, sử dụng xăng E10 còn giảm được các thành phần độc hại CO và HC trong khí thải, bởi ethanol (sử dụng để phối trộn E10) có nguồn gốc sinh học, có khả năng tái tạo và giảm phát thải CO2.

"Từ nghiên cứu của chúng tôi và các nghiên cứu trên thế giới cho thấy xăng E10 phù hợp với hầu hết phương tiện đang lưu hành, tuy nhiên có thể ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng công nghệ chế hòa khí", ông nói.

Vị chuyên gia cho rằng các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô, xe máy ở Việt Nam nên công bố danh sách các mẫu xe tương thích với xăng E10, có khuyến cáo trong trường hợp cần thiết.