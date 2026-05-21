Giá xăng dầu mới nhất

Từ 15h chiều ngày 21/5, giá bán lẻ với xăng RON 95 là 25.540 đồng/lít, xăng E5 RON 92 có giá mới 24.340 đồng. Trong khi đó, dầu diesel có giá mới 28.760 đồng/lít, dầu mazut có giá 21.480 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong tuần qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu.

Yếu tố chủ yếu là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có những yếu tố căng thẳng, nhưng sau đó lại hạ nhiệt; việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có diễn biến thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra, Ukraine tiếp tục tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga…

Cơ quan quản lý cho biết các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14/5 và kỳ điều hành ngày 21/5 là 136,43 USD/thùng với xăng RON 92 (tăng 7,7 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%).

Tương tự, xăng RON 95 là 139,77 USD/thùng (tăng 8,93 USD/thùng, tăng 6,83%); dầu diesel là 155,31 USD/thùng (tăng 9,27 USD/thùng, tăng 6,35%); dầu mazut là 721,31 USD/tấn (tăng 33,65 USD/tấn, tăng 4,89%).

Bộ Công Thương cho biết đến ngày 21/5, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam tiếp tục ở mức cao: Thái Lan khoảng 36.181 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 35.438 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 42.225 đồng/lít và Trung Quốc 35.438 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 25.549 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 34.005 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 35.767 đồng/lít, Lào 42.753 đồng/lít, Trung Quốc 32.306 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 28.761 đồng/lít. Nhìn chung, cơ quan quản lý đánh giá giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.