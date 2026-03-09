Giá vàng miếng giảm mạnh rồi bật tăng 600.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận đến 10h, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên.

Trước đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2/3 đến 8/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, giá vàng miếng đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh, giao dịch tại 5.040 USD/ounce, tương ứng giảm 88 USD so với giá đóng cửa tuần trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh do tâm lý bất an về các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Kim loại quý khởi động giao dịch quanh mức 5.300 USD/ounce, lên cao nhất 5.400 USD/ounce và chốt lại ở mức 5.171 USD, khi thị trường cân nhắc những hệ lụy tiềm tàng khi xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall vẫn chưa thống nhất về xu hướng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý lạc quan gần đây của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại mức trung bình sau một tuần giao dịch yếu của vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch của quỹ Asset Strategies International, nhận định: “Sau một tuần nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Iran đối với giá vàng, tôi thấy họ đang dần quay lại thị trường. Họ sẽ sớm nhận ra rủi ro xung đột chính trị chỉ là yếu tố ngắn hạn, còn các yếu tố cơ bản mới là động lực dài hạn của giá vàng”.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com cùng chung nhận định giá sẽ tăng: “Tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan dù tuần qua khá khó khăn. Mốc hỗ trợ 5.000 USD của vàng giao ngay vẫn giữ rất tốt cho đến nay và tôi nghĩ điều này có thể tạo ra một vùng giá hấp dẫn để mua vào khi bước sang tuần tới”.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Barchart.com, nhận định sẽ có những đợt bán tháo, giống như chúng ta đã thấy gần đây, thậm chí có thể rất rộng. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Những đợt giảm thỉnh thoảng xảy ra khi vàng tạm thời hết lực mua ngắn hạn, nhưng cuối cùng nhu cầu mới từ các ngân hàng Trung ương toàn cầu và nhà đầu tư dài hạn sẽ xuất hiện.

Ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, cho biết thị trường vẫn đang “tiêu hóa” các tác động của cuộc chiến Iran, nhưng các động lực dài hạn đã đưa vàng vượt 5.000 USD sẽ sớm quay trở lại.

Các sự kiện địa chính trị thường chỉ có tác động ngắn hạn, và thường xảy ra trước sự kiện khi tin đồn lan rộng. Vì vậy, vàng đã tăng hơn 500 USD trong tuần trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Sau đó vàng đã trả lại một phần mức tăng này, và tuần tới có thể tiếp tục dao động điều chỉnh. Tình hình chiến sự tại Iran có thể xấu đi, điều này có thể khiến vàng tăng vọt lần nữa, ngay cả khi các ngân hàng Trung ương dường như đã giảm tốc độ mua theo số liệu tháng 1.

Nhìn chung, vàng được kỳ vọng sẽ tăng, khi các yếu tố tiền tệ đã thúc đẩy vàng trong vài năm qua quay trở lại dẫn dắt thị trường.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, nói với Kitco News rằng hiện nay không hẳn giá vàng đang biến động, mà là giá của các tài sản khác đang thay đổi xung quanh vàng.

Xu hướng nền tảng vẫn tích cực. Đúng là mỗi ngày vàng bị ảnh hưởng bởi biến động của đồng USD, nhưng xu hướng cơ bản vẫn còn nguyên. Vàng đang làm đúng vai trò của nó - một nơi lưu trữ giá trị - và mọi thứ khác đang giao dịch xung quanh nó.