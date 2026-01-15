Sau khi tăng cao, giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng 15/1, giá vàng quay đầu giảm. Hiện, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm về vùng 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch hai chiều vào mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức tương đối cao. Với vàng nhẫn, một số thương hiệu để giá mua vào lên tới 160,5 triệu đồng/lượng, và bán ra 163,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đã chạm mức 4.628 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.585 USD/ounce. Đà tăng này phản ánh tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi các căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ từ lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến lời khai của Chủ tịch Jerome Powell trước Quốc hội hồi tháng 6/2025.

Đồng thời, các điểm nóng toàn cầu, bao gồm tình hình bất ổn dân sự tại Iran, tiếp tục thúc đẩy dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn như vàng.

Đồng USD tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,31%, hiện ở mức 99,17.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế trong tháng trước.

Đồng USD có lúc giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng được đánh giá là có thể tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, khi các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc giữa áp lực giá cả vẫn dai dẳng và thị trường lao động đang suy yếu.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.129 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào. bán ra được giữ nguyên, hiện ở mức 23.923-26.335 đồng.