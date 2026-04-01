Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt tăng mạnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/4, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175-178 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng vọt cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới hiện đạt 4.705 USD/ounce, tăng mạnh gần 200 USD so với một ngày trước.

Wall Street Journal cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột chống lại Iran, kể cả khi eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết vài ngày tới sẽ mang tính quyết định với chiến sự, cảnh báo Tehran rằng xung đột leo thang nếu các bên không đạt thỏa thuận.

Giá USD cũng đi xuống, giúp vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng các ngoại tệ khác. Peter Grant, Phó Chủ tịch đơn vị chuyên về giao dịch kim loại quý Zaner Metals nhận định: "Diễn biến tăng của vàng cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Tuy nhiên, chúng ta cần việc này kéo dài thêm để khẳng định xu hướng".

Các nhà phân tích của HSBC Asset Management cho rằng, diễn biến giá vàng kể từ khi xung đột Iran bùng phát đã đi ngược lại kỳ vọng. Theo kịch bản thông thường, căng thẳng địa chính trị gia tăng và bất ổn kinh tế sẽ hỗ trợ giá vàng, tương tự như năm ngoái và kéo dài đà tăng mạnh suốt 2 năm. Thay vào đó, kim loại quý này lại diễn biến ngược lại, giảm 17% trong tháng 3.

HSBC nhận định, vàng thực sự đang diễn biến như một tài sản rủi ro. Cơ cấu nhà đầu tư đã chuyển sang các nhà đầu tư cá nhân và những người sử dụng đòn bẩy, nhiều người trong số họ buộc phải bán ra khi thị trường biến động mạnh.

James Steel, Trưởng bộ phận phân tích kim loại quý tại HSBC, cho biết biến động sẽ là đặc trưng của thị trường kim loại quý trong năm nay khi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và mức độ tiếp xúc với đồng USD tiếp tục định hình nhu cầu.

Trái với vàng, USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn đã mất mốc 100 điểm, hiện đạt 99,7 điểm, tương đương giảm 1,2% so với trước đó.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại mức 25.105 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.850-26.360 VND/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 24.897-26.307 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng hiện dao động quanh mức 25.960-26.145 đồng/USD ở chiều mua vào và khoảng 26.355 đồng/USD ở chiều bán ra - tức mức trần cho phép.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại, giá mua vào USD phổ biến quanh mức 26.070-26.130 đồng/USD, trong khi giá bán ra dao động khoảng 26.350-26.360 đồng/USD. So với phiên trước, nhiều nhà băng tăng khoảng 2 đồng ở cả hai chiều, dù một số nơi ghi nhận điều chỉnh trái chiều với mức giảm nhẹ ở giá mua và tăng ở giá bán.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch tại 28.030-28.080 đồng/USD (mua - bán), giảm 80 đồng mỗi chiều.