Chuyên gia phố Wall đổi giọng: Giá vàng sẽ đạt 6.000 USD?

Cú "bẻ lái" ngoạn mục và vùng giá sinh tử

Theo báo cáo mới nhất từ Kitco News, tuần giao dịch vừa qua thực sự là một thước phim hành động đối với giới đầu tư kim loại quý. Giá vàng giao ngay mở cửa đầu tuần đầy hứng khởi nhưng ngay sau đó đã trải qua một cú rơi tự do. Chỉ trong vài giờ, áp lực bán tháo đã đẩy giá lao dốc xuống tận vùng đáy 4.130 USD/ounce, khiến không ít nhà đầu tư hoang mang tột độ.

Tuy nhiên, ngay khi sự bi quan lên đến đỉnh điểm, dòng tiền bắt đáy khổng lồ đã ồ ạt đổ vào thị trường. Lực cầu mạnh mẽ này đã kéo giá vàng bật tăng trở lại, nhanh chóng lấy lại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và vươn lên mốc 4.500 USD/ounce vào cuối tuần. Cú "quay xe" gắt gao này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý trên thị trường.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong tâm lý giới đầu tư. Có đến một nửa số chuyên gia tại phố Wall đã chính thức quay lại với dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tương tự, các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường cũng bắt đầu trút bỏ tâm lý e dè, chuyển sang góc nhìn lạc quan hơn.

Chuyên gia phân tích Jesse Colombo nhận định rằng, vùng giá 4.300-4.600 USD hiện nay được xem là "vùng sống còn". Chừng nào vàng vẫn trụ vững trên mặt bằng này, xu hướng đi lên trong dài hạn vẫn hoàn toàn được bảo toàn.

Nhiều nhà phân tích gạo cội trên phố Wall cũng đồng tình với quan điểm này. Ông James Stanley từ Forex.com cho rằng đà hồi phục cuối tuần qua là một tín hiệu cực kỳ đáng khích lệ.

Trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, giới đầu tư chưa có bất kỳ lý do chính đáng nào để từ bỏ kỳ vọng vào đà tăng của vàng. Thậm chí, những nhịp điều chỉnh sâu vừa qua chỉ được xem là cơ hội vàng để dòng tiền mới tìm điểm vào lệnh hợp lý hơn.

Giá vàng đã phục hồi mạnh sau cú rơi đầu tuần, nhanh chóng lấy lại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng (Ảnh: Bloomberg).

3 lực đẩy vô hình và kịch bản 6.000 USD

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, đà tăng của vàng không phải là sự ngẫu nhiên. Theo phân tích từ Yahoo Finance, kim loại quý này đã ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 64% trong năm 2025. Thậm chí, vào đầu tháng 3 vừa qua, giá vàng đã có thời điểm chọc thủng mốc 5.200 USD/ounce.

Đứng sau sức nóng hầm hập này là 3 lực đẩy vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đó là lạm phát, bất ổn kinh tế và những căng thẳng địa chính trị dai dẳng trên toàn cầu.

Lạm phát luôn là kẻ thù số một của tiền mặt nhưng lại là người bạn đồng hành tuyệt vời của vàng. Khi mặt bằng giá cả hàng hóa leo thang, sức mua của đồng tiền sụt giảm, dòng tiền tất yếu sẽ tìm đường trú ẩn vào các tài sản có nguồn cung hữu hạn.

Bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Năm 2019 khi lạm phát ở mức thấp, vàng chỉ quanh quẩn mốc 1.392 USD/ounce. Nhưng khi lạm phát bùng nổ vượt 9% vào năm 2022, giá vàng lập tức vọt lên 1.800 USD.

Bên cạnh đó, những biến cố địa chính trị phức tạp tại Iran, kéo theo sự xáo trộn của thị trường dầu mỏ, cùng với những bất ổn chưa có hồi kết tại châu Âu và Nam Mỹ đang làm gia tăng tâm lý phòng thủ. Khi nền kinh tế toàn cầu trở nên khó đoán định, vàng nghiễm nhiên trở thành bến đỗ an toàn nhất.

Chính sự hội tụ của các yếu tố này đã khiến ngân hàng JPMorgan đưa ra một dự báo gây sốc: giá vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 6.300 USD/ounce ngay trong năm 2026. Lực đẩy chính cho kịch bản này đến từ làn sóng gom vàng không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Một xu hướng đáng chú ý khác được Yahoo Finance chỉ ra là sự trỗi dậy của vàng vật chất.

Hiện tại, tỷ lệ người dân Mỹ sở hữu vàng vật chất vẫn còn khá khiêm tốn so với cổ phiếu. Tuy nhiên, khi những lo ngại về suy thoái kinh tế ngày càng lớn, cộng với sự tiện lợi của các nền tảng giao dịch hiện đại, làn sóng mua vàng miếng, vàng thỏi của giới đầu tư nhỏ lẻ được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đừng để FOMO dẫn lối trong chu kỳ mới

Dù vậy, các chuyên gia vẫn liên tục phát đi cảnh báo về tính rủi ro trong ngắn hạn. Vàng đã bước vào một chu kỳ mới, nơi biên độ dao động lớn hơn và tốc độ giật lắc diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.

Điển hình như hồi tháng 2, giá vàng từng bốc hơi tới 14% chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Điều này minh chứng rằng, kim loại quý không còn là kênh đầu tư "mua để đấy và kê cao gối ngủ" như quan niệm truyền thống.

Giới chuyên gia tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không hành động theo tâm lý sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Việc phân bổ vốn cần được tính toán kỹ lưỡng.

Theo khuyến nghị từ Morningstar, vàng chỉ nên chiếm tối đa khoảng 15% tổng danh mục đầu tư để đảm bảo tính an toàn và đa dạng hóa rủi ro. Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn giữa vàng vật chất, các quỹ ETF vàng có tính thanh khoản cao, hoặc cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ.

Tuần giao dịch sắp tới được đánh giá là thời điểm nhạy cảm khi thị trường đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô nặng ký.

Tâm điểm sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ và những thông điệp điều hành chính sách từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Những con số này sẽ là chiếc la bàn định hướng cho đường đi của đồng USD, qua đó tác động trực tiếp đến giá vàng.

Tính đến 7h30 ngày 28/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang tạm neo ở mức 4.493,68 USD/ounce, ghi nhận mức tăng nhẹ gần 2,64% so với phiên trước.