Người mua lỗ ngay 9 triệu đồng/lượng sau một tuần mua vàng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2/3 đến 8/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng “khởi động” tuần qua ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Thậm chí, có thời điểm các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bán tại 191 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch trồi sụt, mỗi lượng vàng miếng đã “bốc hơi” 6 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Nếu khách hàng mua vàng tuần qua ở mức 191 triệu đồng/lượng thì hiện các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 182 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ 9 triệu đồng.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trải qua những biến động mạnh trong tuần vừa rồi sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Giá vàng có thời điểm vọt lên trên 5.400 USD/ounce vào đầu tuần, trước khi nhanh chóng điều chỉnh do thị trường đánh giá lại các tác động tiềm tàng từ căng thẳng địa chính trị.

Bất chấp đồng USD, giá dầu và nhiều thị trường tài chính khác liên tục biến động theo các thông tin mới từ Trung Đông thì giá vàng chủ yếu vẫn đi ngang do giới đầu tư chưa xác định rõ tác động trung và dài hạn của cuộc xung đột. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng giao ngay đứng ở mức 5.172 USD/ounce.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo về giá vàng trong ngắn hạn, Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cho rằng căng thẳng tại Trung Đông chưa chắc sẽ hỗ trợ giá vàng. Theo ông, giá vàng giao ngay giảm gần 4% trong tuần qua, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần và đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1.

Ông nhận định lãi suất toàn cầu có xu hướng tăng khi lạm phát do giá dầu leo thang lấn át tác động suy yếu nhu cầu. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Anh (BoE) hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong bối cảnh đó, nếu giá vàng tiếp tục mất mốc 5.000 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về vùng 4.850 USD khi các vị thế mua bị cắt giảm.

Jesse Colombo, người sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng diễn biến hiện tại chỉ là giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh từ tháng 12 đến tháng 1. Sự dao động gần đây là một quá trình “hạ nhiệt lành mạnh”, bởi thị trường không thể tăng liên tục trong thời gian dài.

Colombo cho biết dù giá vàng có những nhịp điều chỉnh, xu hướng dài hạn vẫn đang tích cực. Các nhịp giảm hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời và tạo cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh.

Ông cho rằng USD-Index thực tế vẫn dao động trong vùng tích lũy rộng 96-100 điểm kể từ tháng 4 năm ngoái. Nếu chỉ số này vượt mốc 100 điểm, đồng USD có thể bước vào xu hướng tăng mới. Ngược lại, nếu giảm dưới 96 điểm, xu hướng suy yếu có thể rõ ràng hơn.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng có thể tiếp tục suy yếu. Theo ông, dù nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung lớn, đồng USD mạnh lên và việc nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Kuptsikevich cho biết trong bối cảnh hiện nay, giá có thể quay về khu vực khoảng 4.900 USD/ounce và thậm chí giảm sâu hơn nếu áp lực bán gia tăng.

Trong tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ được đánh giá khá dày đặc. Thứ 3, số liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 2 sẽ được công bố. Thứ 4, thị trường sẽ đón báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2.

Thứ 5, nhà đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng dữ liệu về số nhà khởi công và số giấy phép xây dựng được cấp trong tháng 1.

Đến thứ 6, loạt dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ được công bố, gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số PCE lõi và số lượng việc làm trống tháng 1 theo khảo sát JOLTS, cùng khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 3.