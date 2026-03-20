Giá xăng dầu tăng, RON 95 vượt 30.000 đồng/lít: Nguyên nhân do đâu?

Giá xăng dầu trong nước từ 23h đêm 19/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 4.670 đồng/lít, lên mức 27.170 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít, lên 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít lên 33.420 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg lên 22.180 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng mạnh sau 2 phiên giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 10 lần tăng, 5 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Cơ quan quản lý cho biết trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết 36, Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/3 đến ngày 19/3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang.

Bên cạnh đó, cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông. Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

"Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng", cơ quan điều hành lý giải.

Bình quân giá xăng dầu thế giới kỳ 12/3-19/3 cũng tăng mạnh, xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 lên 137,07 USD/thùng (+17,4%); xăng RON 95 lên 150,39 USD/thùng (+16,43%); dầu hỏa vọt lên 202,56 USD/thùng (+28,8%); dầu diesel 193,99 USD/thùng (+18,61%); dầu mazut 759,12 USD/tấn (+13,14%).

Liên bộ cho biết trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng, thực hiện Quyết định 483/QĐ-BCT ngày 19/3 của Bộ trưởng Công Thương, cơ quan điều hành đã quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu diesel và 4.000 đồng/lít,kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut) từ kỳ điều hành ngày 10/3 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Kỳ điều hành ngày 19/3, cơ quan này quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm hỗ trợ giảm mức tăng giá bán. Việc điều hành bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng thế giới, đồng thời giảm dần mức chi từ Quỹ để duy trì số dư cho các kỳ tiếp theo.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng RON 95 nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cơ quan quản lý dẫn số liệu từ GlobalPetrolPrices cho biết, đến ngày 16/3, mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam nhìn chung ở mức trung bình trong khu vực. Cụ thể, giá xăng khoảng 0,99 USD/lít, cao hơn Malaysia và Indonesia nhưng thấp hơn Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Lào.

Với dầu diesel, mức giá 1,038 USD/lít của Việt Nam cũng thấp hơn Trung Quốc, Campuchia, Lào, song nhỉnh hơn Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Nhìn tổng thể, giá xăng dầu trong nước không thuộc nhóm cao, đồng thời vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới.