Giá vàng tăng vọt lên mốc mới, chênh lệch gần 10 triệu đồng

Dân trí Giá vàng thế giới tăng trên 1.865 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước lên 60,75 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường lại nới rộng gần 10 triệu đồng.

Sáng nay 13/11, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com tăng 3,3 USD lên 1.865,2 USD/ounce. Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt phiên tăng 3,3 USD lên 1.865,2 USD/ounce.

Ở trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội chốt phiên 12/11 ở 60 - 60,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong phiên có thời điểm giá lên 60,72 triệu đồng/lượng, tức tăng 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó.

Tương tự, giá vàng SJC tại TPHCM lên 60 - 60,7 triệu đồng/lượng. Thậm chí, thương hiệu vàng PNJ còn tăng lên 60,05 - 60,75 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng tăng tổng cộng khoảng 2 triệu đồng/lượng, vượt xa mốc 60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng vọt qua mốc 60 triệu đồng/lượng, thị trường sôi động hẳn lên (Ảnh: Hữu Khoa).

Nếu với đà tăng này, chỉ cần thêm mấy nhịp điều chỉnh là giá vàng có thể đạt đỉnh 62 triệu đồng/lượng mà thị trường ghi nhận vào tháng 8/2020.

Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới nhưng biên độ giá lại nới rộng gần 10 triệu đồng/lượng (nghiêng về giá trong nước).

Nguồn cung trong nước hạn chế cũng tác động đến giá mặt hàng kim loại quý này. Những ngày qua, giá biến động nên giao dịch trên thị trường khá sôi động. "Trong số những người đến giao dịch, bên mua nhỉnh hơn bên bán. Mua vào chủ nhiều là người dân mua nhỏ lẻ xuất phát từ nhu cầu thực tế, không xuất hiện tình trạng mua theo tâm lý", đại diện Tập đoàn Phú Quý cho hay.

Giá vàng thế giới tăng cao trong bối cảnh lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ tháng 10 đã tăng rất mạnh, tăng cao nhất trong 31 năm, với nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể tiếp tục ở mức cao trong năm 2022.

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/11 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo 5,9% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Dự báo đà tăng của giá vàng thế giới vẫn còn tiếp diễn và giá có thể chạm mức 1.900 USD/ounce. Tuy nhiên, người dân trong nước không nên đổ xô đi mua vàng để tích trữ hoặc đầu cơ, bởi giá vàng đang ở mức rất cao và nới rộng với giá vàng thế giới gần 10 triệu đồng/lượng là một khoảng cách rất rủi ro.

An Hạ